Lunedì “La Diva della Scala” 

Il palco del Ten ieri sera si è trasformato in una piccola foresta, uno spazio accogliente in cui piccoli dai 3 ai 18 mesi hanno potuto vivere il loro incontro con il teatro insieme a un adulto attraverso Ninabu della compagnia croata pluripremiata Shooma: un’opportunità speciale per le famiglie di accedere in città a una proposta internazionale di alto livello, pensata per la primissima infanzia.

Lunedì, ore 20.30, una protagonista del teatro di narrazione porta a Nuoro il racconto tragicomico di una vocazione che diventa mestiere, nel cuore di “Drammaturgie del destino”. Il Ten ospita “La Diva della Scala”, monologo a più voci di e con Laura Curino, nato da un progetto condiviso con Alessandro Bigatti, autore anche di luci e musiche. Una serata che offre alla città l’occasione rara di incontrare una delle interpreti più autorevoli del teatro di narrazione italiano.

La tappa nuorese di “Drammaturgie del destino” è sostenuta da Sardegna Teatro attraverso il Ten e da una rete territoriale che coinvolge Isre, Fondazione Satta, Man e Istasac-Rete Parri.

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