Lunedì il Genoa  vuole giocare una gran partita 

La salvezza in tasca, altri obiettivi ormai irragiungibili: un Genoa ormai appagato continua la preparazione al centro sportivo “Signorini” in vista del match contro il Cagliari di lunedì notte.

Dall’infermeria, oltre al lungodegente Matturro, risultano al momento indisponibili Bani e Messias, entrambi fermati da un problema muscolare e Malinovskyi alle prese con un infortunio al bicipite femorale, il suo ritorno in campo è previsto per metà maggio. Sembrerebbe essere recuperato, invece, Vitinha e proprio su di lui si è soffermato Gilardino.

«Potrebbe giocare»

L’allenatore dei liguri, che ieri ha posto la sua firma sulla mattonella a lui dedicata nel celebre muretto di Alassio - si attende ancora quella del rinnovo del suo contratto – ha avvisato: «Vitinha non ha i novanta minuti nelle gambe ma potrebbe essere impiegato». L’attaccante che ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa potrebbe davvero essere l’uomo chiave proprio in questo finale di stagione. Il tecnico ha poi proseguito sulla partita di lunedì: «Cercheremo di affrontare nel migliore dei modi la partita contro il Cagliari. Per il lavoro fatto in questi anni i miei ragazzi meritano di concludere la stagione nel modo migliore». Dello stesso avviso anche l’attaccante della nazionale Retegui, che a margine di una premiazione del Genoa club Alimonda ha sottolineato: «Stiamo lavorando tanto per le cinque partite che mancano alla fine. Quando giochiamo in casa il vostro tifo ci fa sentire più forti».

È lunga anche la lista dei diffidati dei Grifoni che comprende Strootman (grande ex del match), il temutissimo Gudmundsson e il difensore Vogliacco.

La maglia celebrativa

In un’importante giornata di festa, quella legata alla bandiera di Genova con la croce rossa di San Giorgio che rievoca i tempi gloriosi della Repubblica Marinara, anche il Genoa ha voluto omaggiare la città proprio con lo scudo crociato del Santo impresso nelle maniche delle casacche celebrative, al centro delle quali campeggerà il nome della città. La divisa sarà indossate il 29 aprile nel posticipo casalingo col Cagliari, le maglie verranno poi messe all'asta per beneficenza.