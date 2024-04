Lunedì Gilardino potrà contare anche su Vitinha 

Il Genoa continua la preparazione al centro sportivo “Signorini” in vista della gara di lunedì sera al Ferraris contro il Cagliari. Ha completamente recuperato l’attaccante portoghese Vitinha che dopo gli allenamenti in personalizzato, da ieri ha ripreso a lavorare col gruppo. Lo stesso Gilardino aveva anticipato il recupero del giocatore che, pur non avendo i novanta minuti nelle gambe, sarà abile e arruolabile contro il Cagliari. Sembrano destinati a non recuperare invece Bani e Messias, alle prese con i rispettivi fastidi muscolari, così come Malinovskyi, fuori già da diverse giornate a causa di una lesione al bicipite femorale.

Futuro

La seduta di allenamento di ieri si è svolta sotto gli occhi della dirigenza rossoblù che in queste ore sta definendo il futuro dell’allenatore Gilardino, in scadenza di contratto, entrato nella storia del club dopo la promozione in Serie A la scorsa stagione, al primo colpo, e un campionato tranquillo, vissuto con tante soddisfazioni da esordiente nel calcio che conta. Su di lui ci sono diversi club, su tutti Fiorentina, Monza e Torino, ma il Genoa avrebbe già mandato una proposta molto allettante al tecnico: un triennale con un sostanziale aumento dell’ingaggio che passerebbe dalle attuali 500 mila euro a 1,5 milioni netti a stagione comprensivi di bonus. Intanto Gilardino pensa all’undici anti-Cagliari, già da ieri ha intensificato gli allenamenti e iniziato le prime prove di formazione con cui spera di battere la squadra di Ranieri per regalare un’altra gioia ai suoi tifosi nella terzultima partita della stagione che il Genoa giocherà a Marassi.

RIPRODUZIONE RISERVATA