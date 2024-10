Lunedì con la Lazio torna Makoumbou 

Seconda sconfitta in cinque giorni, ora il Cagliari ne ha sei per preparare la prossima partita, insidiosa a dir poco, lunedì all’Olimpico contro la Lazio. Per l’occasione, Nicola potrà contare di nuovo sul Makoumbou, che ha scontato il turno di squalifica dopo l’espulsione di Udine. I cartellini gialli rimediati ieri da Palomino e Zappa, invece, non hanno lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare.

La preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini riprenderà già oggi. Sotto osservazione i due infortunati Kingstone e Jankto. Faceva già parte dei convocati per la sfida col Bologna, invece, Pavoletti, che spera ora di sfruttare i prossimi sei giorni per ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile.

