Lunedì alla Domus attesi 16mila tifosi 

Dopo due trasferte di fila il Cagliari si prepara per il ritorno alla Domus. E i tifosi, nonostante si giochi nel pomeriggio di Pasquetta, sono pronti a dare la loro spinta ai rossoblù. Per la gara con la Fiorentina alla Domus (inizio ore 15), compresi gli abbonati, si è già arrivati a quota 16.000 presenti e si punta al “tutto esaurito”. Ancora bloccata, invece, la vendita nel settore ospiti, in attesa della decisione dell’Osservatorio. Probabile che, come accaduto a Empoli, ci sia il via libera solo per i tifosi in possesso di una tessere di fidelizzazione.

Tutti presenti

O quasi. Il Giudice sportivo, infatti, ha mandato dietro la lavagna Deiola, squalificato per un turno dopo il cartellino giallo rimediato a San Siro con l’Inter. “Pericolo giallo” che pende ancora su Mina, Obert, Luperto, Marin, Piccoli e Pavoletti ma Nicola, in una partita che potrebbe dare una spinta decisiva verso la salvezza, difficilmente farà calcoli sull’impiego dei diffidati, a partire da Luperto, preservato a Milano. Il tecnico, inoltre, potrebbe rilanciare Prati, ormai pienamente recuperato dopo l’attacco influenzale che lo aveva debilitato la scorsa settimana, e Luvumbo. Oggi nuovo allenamento al mattino.

