Lunedì a Mosca arriva Xi, equilibrista fra la pace e “l’alleanza senza limiti”  

PECHINO. Da lunedì a mercoledì il presidente cinese Xi Jinping sarà a Mosca per la prima volta in quasi quattro anni, impegnato nel suo primo viaggio all’estero da quando la scorsa settimana il Congresso nazionale del popolo gli ha affidato un inedito terzo mandato consecutivo alla guida della Repubblica popolare cinese.

Anche nel 2013, ottenuto il suo primo mandato quinquennale, il leader cinese inaugurò le sue missioni all’estero partendo proprio da Mosca, che gli riservò un'accoglienza imperiale, tra il picchetto d’onore a cavallo - mai visto prima per un ospite straniero - e un lungo tappeto rosso nella sala di San Giorgio al Cremlino. L’ultima visita di Xi in Russia è del 2019, mentre quella di Putin a Pechino è del 4 febbraio 2022 per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali, poche settimane prima dell’invasione russa Ucraina: nell’occasione i due leader siglarono la dichiarazione congiunta sulla «amicizia senza limiti» tra i due Paesi. Xi e Putin si sono poi incontrati lo scorso settembre al vertice dei Paesi Sco di Samarcanda, in Uzbekistan.

La Cina sul conflitto ucraino ha tenuto una posizione di neutralità ambigua, rifiutandosi di condannare Mosca a cui ha dato un sostegno diplomatico in tutti i contesti multilaterali, a partire dall’Onu. In un "documento di posizione” in 12 punti sulla guerra diffuso il 24 febbraio, nel primo anniversario dell’aggressione russa, Pechino ha chiesto il dialogo e il rispetto per la sovranità territoriale di tutti i Paesi, senza articolare il principio generale applicato al caso specifico. Giovedì il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha esortato Kiev e Mosca a riavviare i colloqui di pace «il prima possibile» in una telefonata con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba, che a sua volta ha riferito di aver sollevato l’importanza dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Pechino, come riferito da una nota della diplomazia cinese, «spera che tutte le parti mantengano la calma, esercitino moderazione, riprendano i colloqui di pace il prima possibile e tornino sul binario della soluzione politica».

