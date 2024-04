Lunedì a Marassi c’è anche Petagna  

L'atteso via libera è arrivato: dopo quasi due mesi di stop (ultima partita giocata il 25 febbraio in casa contro il Napoli), Andrea Petagna è pronto per tornare in campo. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il Cagliari ha ritrovato il suo attaccante, che ha svolto tutto l'allenamento con i compagni e ora aspetta la convocazione per la sfida di lunedì sera a Marassi contro il Genoa, partita che chiuderà la trentaquattresima giornata.

Chi entra e chi esce

Un recupero importante per Ranieri, che lì davanti si sta affidando al ritrovato Shomurodov, vero trascinatore dei rossoblù in queste ultime giornate, ma che paga la condizione precaria di Lapadula (rimasto in panchina per tutti i 90' contro la Juventus) e l'infortunio di Pavoletti, che continua il suo percorso di recupero, ma che non sarà disponibile prima della partita con il Lecce. Il ritorno di Petagna fa respirare il reparto offensivo, anche se a Genoa il Cagliari dovrà rinunciare a una delle sue pedine fondamentali, Luvumbo, puntualmente squalificato dal Giudice sportivo.

Verso Genova

Out lo squalificato Luvumbo e gli infortunati Pavoletti e Mancosu, per il resto Ranieri ieri ha potuto lavorare con tutto l'organico a disposizione. Oggi è prevista una seduta al mattino. (al.m.)

