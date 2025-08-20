Lunedì a Is Urigus un sit-in di protesta contro la nuova discarica 

A San Giovanni Suergiu cresce la mobilitazione per fermare la nascita della discarica di rifiuti speciali a ridosso della frazione di Is Urigus. Lunedì mattina si terrà una manifestazione promossa dal comitato spontaneo contro la discarica: ritrovo alle 8,30 al campo sportivo di Is Urigus, con marcia fino alla cava, distante poche centinaia di metri. Saranno presenti anche la Diocesi, come annunciato dal responsabile della Pastorale sociale e per il lavoro, don Antonio Mura, e la minoranza consiliare guidata da Erika Floris: la consigliera ha espresso pieno sostegno ai cittadini e alle associazioni, ricordando che la difesa del territorio non ha colori politici, e ha manifestato soddisfazione per l’accoglimento delle proposte della minoranza in materia.

Numerose associazioni stanno inviando osservazioni alla procedura di valutazione di impatto ambientale: tra le ultime quella dell’Auser locale, che rappresenta oltre 600 cittadini. Il presidente Sergiu Madeddu ha sottolineato l’incompatibilità del progetto con la salute pubblica, il paesaggio, la biodiversità e la vocazione agricola del territorio, ribadendo che la vera ricchezza della comunità risiede nella tutela dell’ambiente e dei cittadini.