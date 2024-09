L’Under 21 travolge San Marino: 7-0 

Sette gol e tre punti. A Latina la Nazionale Under 21 – senza il rossoblù Prati, che sta lavorando a parte – riprende con una vittoria contro San Marino (7-0, stesso risultato dell'andata) il suo cammino nelle qualificazioni alla fase finale dell'Europeo, e si prepara a un doppio impegno decisivo: quello di martedì 10 alle 18.30 (diretta Rai 2) a Stavanger contro la Norvegia (vittoriosa 1-0 in Lettonia), poi quello di martedì 15 ottobre a Trieste contro l'Irlanda. E' in quei 180 minuti che gli Azzurrini si giocheranno il primo posto nel Gruppo A, ma nel frattempo è arrivata una bella vittoria al “Francioni”' firmata dallo straordinario poker di Esposito e dalle reti di Bove e Raimondo (più l'autogol di Matteoni). «All'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare meglio ed essere più veloci», così il tecnico Nunziata.

L'inizio del match è segnato dagli infortuni di Fazzini (14') e poi di Baldanzi. A sbloccare il risultato al 35' è Bove, gran destro dal limite. Al 38' il raddoppio grazie a un’autorete di Matteoni. A inizio ripresa, Nunziata opta per Ambrosino al posto di Gnonto. Al 12'arriva il terzo gol dell'Italia, con Pio Esposito che di sinistro ha iniziato il suo show. Lo stesso attaccante dello Spezia, al 31', ha ribadito in rete una respinta della traversa su un destro di Bove e, due minuti dopo, conclude ancora in porta su assist di Bianco. Nel finale, dentro anche Zacchi e Pisilli, con l'Italia che completa la goleada a 9' dalla fine grazie a Raimondo e a uno scatenato Esposito.

