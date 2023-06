L’Under 21 scalda i motori 

Gli sprazzi di azzurro futuro che hanno illuminato domenica lo stadio di Enschede aspettano pennellate di rinforzo dai ragazzi dell’Under 21 agli Europei che stanno per cominciare. Se Mancini sembra aver trovato uomini e moduli per imboccare la strada del rinnovamento, il cammino degli Azzurrini potrà fornire ulteriori motivi di ottimismo, in un trait d'union tra le due selezioni impersonato da giocatori come Tonali, che Nicolato ha nominato capitano, Scalvini e Gnonto. La vittoria sull'Olanda in Nations avrà più senso quanto più gli azzurrini si faranno valere in un torneo da troppo tempo avaro di risultati (l'ultima vittoria risale al 2004) e che in questa edizione mette in palio anche tre pass per le Olimpiadi. Ed è proprio la Francia il primo ostacolo, domani a Cluj, in un girone difficile, il D, che comprende anche la Svizzera (match il 25) e la Norvegia (28). Solo le migliori due accederanno alla fase a eliminazione diretta e quindi cominciare bene con i transalpini, tra i favoriti, sarà indispensabile. Nel ritiro di Cluji c'è grande ottimismo. Esposito: «Siamo una delle squadre più forti e dobbiamo ambire al massimo traguardo».

