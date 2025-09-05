VaiOnline
Verso gli Europei.
06 settembre 2025 alle 00:19

L’Under 21 la porta a casa nel finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ITALIA 2

MONTENEGRO 1

Italia U21 (4-3-3) : Mascardi 6; Palestra 6,5, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 4,5 (63' Moruzzi 6); Pisilli 6,5 (80' Dagasso), Lipani 6, Ndour 5,5; Fini 5,5 (62' Pafundi 6), Raimondo 6 (80' Ekhator sv), Koleosho 6,5 (86' Cherubini sv). Ct. Baldini.

Montenegro U21 ( 4-2-3-1) : Domazetovic 4; Vukovic 5,5, Malentijevic 6, Dakic 6, M.Perovic 6; Vukanic 6 (83' Jukovic sv), Miranovic 6; Knezevic 5,5 (52' Mrvaljevic 5,5), Perisic 6,5, Djukanovic 6 (83' Maras sv); A.Kostic 6,5 (57' Cetkovic 5,5). Ct. G. Perisic.

Arbitro: Wolfensberger (Svi).

Reti : 4' Kostic, 52' Lipani, 79' rig. Koleosho.

Note: ammoniti Miranovic, Palestra, Cetkovic, Raimondo, Mrvaljevic, Jukovic, Cherubini.

Inizia con una vittoria l'era di Silvio Baldini alla guida dell'Italia Under 21, allo stadio "Picco" di La Spezia. Nel primo match di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria gli azzurrini battono in rimonta i pari età del Montenegro, andati in vantaggio a freddo dopo soli 4 minuti con Kostic. La reazione arriva solo nella ripresa quando prima Lipani con un bel tiro e poi Koleosho dal dischetto regalano il successo all'esordio nel torneo continentale.

Il Montenegro va quasi subito in vantaggio grazie a uno svarione: Idrissi serve al limite dell'area Lipani che scivola lasciando il pallone a Kostic che batte Mascardi. L’Italia tarda a reagire e nonostante riesca a mantenere l'iniziativa del gioco non riesce a rendersi pericolosa più di tanto.

Baldini non cambia nella ripresa, pochi minuti e gli azzurrini pareggiano grazie a un bel tiro di Lipani che rimedia all'errore che aveva portato al vantaggio montenegrino: Fini da destra serve un pallone arretrato al centrocampista che calcia di prima intenzione dal limite e segna. La nazionale di Baldini aumenta il ritmo andando vicina al vantaggio con una doppia occasione di Raimondo. Gli azzurrini continuano a spingere alla ricerca del gol vittoria che arriva al minuto 79 grazie ad un calcio di rigore. Raimondo è scaltro ad anticipare da dietro Perovic che lo mette a terra. Koleosho va sul dischetto e realizza il 2-1. Da qui in poi la strada verso il primo successo dell'Italia Under 21 targata Baldini è spianata. Appuntamento ora al prossimo incontro, con la Macedonia del Nord martedì prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Le pale non passeranno sui nostri muretti a secco»

La rivolta dei sindaci galluresi: ci difenderemo dall’assalto 
Andrea Busia
L’emergenza

Antincendio, smobilita la flotta degli elicotteri

Base già chiusa a Sorgono,  poi si fermeranno le altre 
Andrea Artizzu
generazione z

Un lavoro in volo, un sogno in palio

Le storie dei giovani candidati ai posti di assistente di bordo con Emirates 
Sara Marci
Regionali

Decaro accetta: «Puglia, ci sono» Brivido Emiliano

L’uscente: «Se c’è Vendola corro anche io». Poi rinuncia 
L’inchiesta di Viterbo

Caso turco, il “passaporto jolly”

Documento unico per molti individui. Kaya e Atik, la pista del crimine comune 