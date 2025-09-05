L’Under 21 la porta a casa nel finale 

ITALIA 2

MONTENEGRO 1

Italia U21 (4-3-3) : Mascardi 6; Palestra 6,5, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 4,5 (63' Moruzzi 6); Pisilli 6,5 (80' Dagasso), Lipani 6, Ndour 5,5; Fini 5,5 (62' Pafundi 6), Raimondo 6 (80' Ekhator sv), Koleosho 6,5 (86' Cherubini sv). Ct. Baldini.

Montenegro U21 ( 4-2-3-1) : Domazetovic 4; Vukovic 5,5, Malentijevic 6, Dakic 6, M.Perovic 6; Vukanic 6 (83' Jukovic sv), Miranovic 6; Knezevic 5,5 (52' Mrvaljevic 5,5), Perisic 6,5, Djukanovic 6 (83' Maras sv); A.Kostic 6,5 (57' Cetkovic 5,5). Ct. G. Perisic.

Arbitro: Wolfensberger (Svi).

Reti : 4' Kostic, 52' Lipani, 79' rig. Koleosho.

Note: ammoniti Miranovic, Palestra, Cetkovic, Raimondo, Mrvaljevic, Jukovic, Cherubini.

Inizia con una vittoria l'era di Silvio Baldini alla guida dell'Italia Under 21, allo stadio "Picco" di La Spezia. Nel primo match di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria gli azzurrini battono in rimonta i pari età del Montenegro, andati in vantaggio a freddo dopo soli 4 minuti con Kostic. La reazione arriva solo nella ripresa quando prima Lipani con un bel tiro e poi Koleosho dal dischetto regalano il successo all'esordio nel torneo continentale.

Il Montenegro va quasi subito in vantaggio grazie a uno svarione: Idrissi serve al limite dell'area Lipani che scivola lasciando il pallone a Kostic che batte Mascardi. L’Italia tarda a reagire e nonostante riesca a mantenere l'iniziativa del gioco non riesce a rendersi pericolosa più di tanto.

Baldini non cambia nella ripresa, pochi minuti e gli azzurrini pareggiano grazie a un bel tiro di Lipani che rimedia all'errore che aveva portato al vantaggio montenegrino: Fini da destra serve un pallone arretrato al centrocampista che calcia di prima intenzione dal limite e segna. La nazionale di Baldini aumenta il ritmo andando vicina al vantaggio con una doppia occasione di Raimondo. Gli azzurrini continuano a spingere alla ricerca del gol vittoria che arriva al minuto 79 grazie ad un calcio di rigore. Raimondo è scaltro ad anticipare da dietro Perovic che lo mette a terra. Koleosho va sul dischetto e realizza il 2-1. Da qui in poi la strada verso il primo successo dell'Italia Under 21 targata Baldini è spianata. Appuntamento ora al prossimo incontro, con la Macedonia del Nord martedì prossimo.

