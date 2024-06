L’Under 21 in campo  contro Panama 

Roma. Lo 0-4 contro l’Ucraina è alle spalle e la Nazionale Under 21, dopo aver osservato il turno di riposo nella terza giornata del “Tournoi Maurice Revello”, è pronta a tornare in campo oggi (ore 18.15, diretta Rai 2) ad Aubagne per affrontare Panama. In palio tre punti per garantirsi almeno il secondo posto nel Gruppo B (dove l’Ucraina, che ha già giocato tre partite, guida a punteggio pieno), e l’opportunità di riscattare una sconfitta pesante come quella di giovedì.

«Prendere quattro gol non può darci un bilancio positivo - le parole del tecnico Carmine Nunziata - ma gli aspetti positivi ci sono comunque, e riguardano qualche giocatore che ha dimostrato di poter entrare in questo gruppo e questo è molto importante. Però dobbiamo fare di più: abbiamo lavorato per cercare di diventare un po’ più squadra». Difficoltà tecniche, ma anche fisiche, hanno portato l’Italia a subire un passivo pesante. «In questo momento vai ad affrontare avversari più in condizione come l’Ucraina, che stanno preparando un evento importante (l’Olimpiade, ndr), mentre da noi sono venuti ragazzi che hanno finito da 15-20 giorni la loro stagione e avevano staccato. Ma siamo l’Italia e dobbiamo in ogni caso cercare di fare il massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA