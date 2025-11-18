L’Under 21 dilaga col Montenegro e resta in corsa 

Montenegro U21 1

Italia U21 4

Montenegro U21 (4-2-3-1) : Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic (75'Savovic), Vukanic (14’ st Carevic); Mrvaljevic (14’ st Knezevic), Jukovic (21’ st Kostic), Dukaonovic; Perisic (30’ st Perovic). Allenatore Perisic.

Italia U21 (4-3-3) : Palmisani; Fortini, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani (41’ st Idrissi), Dagasso (27’ st Zeroli); Fini (33’ st Venturino), Camarda (33’ st Cisse), Cherubini (41’ st Faticanti). Allenatore Baldini.

Arbitro : Miguel Nogueira (Por).

Reti : pt 37’ Mrvaljević, 42’ Pisilli; st 15’ Dagasso, 19’ Camarda, 29’ Fini.

Niksic. L’Italia Under 21 riprende la marcia nel girone di qualificazione agli Europei del 2027: batte in trasferta per 4-1 i pari età del Montenegro nel match della sesta giornata del gruppo E, riscatta il ko con la Polonia nella sfida di pochi giorni fa e consolida in secondo posto a quota 15 punti staccando lo stesso Montenegro e la Svezia, che inseguono a sei punti di distanza. I polacchi sono vetta con 18 punti. Al City Stadium di Niksic gli azzurrini sono bravi a rimontare l’1-0 dei padroni di casa realizzato al 38’ da Mrvaljevic al termine di una bella azione personale partita da metà campo. Il pareggio arriva al 42’ e ha la firma di Pisilli, il più rapido a ribattere in rete un pallone rimasto in area sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa la squadra del ct Silvio Baldini dilaga grazie a Dagasso su assist di Cherubini in un’azione di ripartenza. Al 65’ arriva la rete dalla distanza di Camarda su assist di un ottimo Fini. Al 75’ scambio di cortesie con l’attaccante del Lecce che serve il genoano per il 4-1 definitivo. «Ve l’avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile», il commento del commissario tecnico, «hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta. Bravi tutti i ragazzi e i componenti dello staff. Speriamo che a febbraio si possa avere la possibilità di fare due giorni insieme, perché il campionato è lungo», ha aggiunto l’allenatore pensando alla ripresa del girone di qualificazione prevista per la fine di marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA