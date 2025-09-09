L’Under 21 di Baldini vince in Macedonia 

Macedonia 0
Italia 1
Macedonia (3-5-2) : Vasilev; Dailoski (84' Elmas), Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov (69' Gjorgievski), Zendelovski (46' Elezi), Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. All. Stanikj
Italia (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli (82' Dagasso), Lipani, Ndour; Pafundi (29' Idrissi), Raimondo (46' Ekhator), Koleosho (75' Cherubini). All. Baldini.
Arbitro: Nuza G. (Kos).
Rete: 34' Marianucci.
Buona anche la seconda per Silvio Baldini sulla panchina dell'Italia Under 21. Gli azzurrini si impogono per 1-0 in trasferta sui pari età della Macedonia del Nord allo stadio Petar Miloshevski di Bitola nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2027, dopo il debutto vincente contro il Montenegro. In campo Baldini schiera il tradizionale 4-3-3 con il rossoblù Marco Palestra titolare come difensore destro. L'Italia parte bene ed aggredisce gli avversari. Da una ripartenza della Macedonia del Nord, al 25', l'episodio che condiziona l'intera gara: Moruzzi ricorre al fallo per fermare un avversario lanciato a rete e rimedia il secondo giallo. Baldini corre ai ripari togliendo Pafundi, fino a quel momento molto attivo, per coprirsi con l'ingresso dell’altro rossoblù Idrissi. Gli azzurrini non si lasciano però intimorire e al 34' arriva il gol decisivo di Marianucci sugli sviluppi di un calcio piazzato. Gli azzurrini resistono bene e portano a casa il successo. Il 14 ottobre c’è la Svezia in casa.
