L’Under 21 cade al 94’, Prati resta fuori 

L'Italia Under 21 è sciupona e sfortunata nell'amichevole che a Venezia l'ha vista perdere per 2-1 con i pari età dell'Olanda. Una bella prestazione ma con tanti gol "mangiati" e due disattenzioni in difesa che sono costate altrettanti gol. Segnali importanti per l'allenatore Carmine Nunziata che, proprio dal test con gli arancioni e da quello di lunedì con la Danimarca, cerca indicazioni importanti in vista degli Europei di categoria in programma dall'11 al 28 giugno in Slovacchia. Resta in panchina per tutto il match il rossoblù Matteo Prati.

Al "Penzo" la squadra allenata da Carmine Nunziata inizia bene e va più volte vicino al gol. L'Olanda, una delle favorite del torneo continentale insieme agli azzurrini, lascia l'iniziativa agli avversari. Ma a sorpresa sono proprio gli olandesi a passare in vantaggio grazie a Fitz-Jim che segna al 19'. La reazione dei padroni di casa è veemente ma il pareggio non arriva, così si va al riposo sull'1-0 per l'Olanda.

Nella ripresa l'Italia spinge e ottiene il pareggio su rigore grazie a Sebastiano Esposito al 9' del secondo tempo. La partita sembra in discesa anche per gli gli olandesi finiscono in 10 per un'espulsione. L'Italia cerca il gol vittoria e lo sfiora. Nel finale un'altra espulsione per l'Olanda che è costretta a chiudere in nove. Ma proprio nell'ultima azione dell'Italia in pieno recupero, gli oranje partono in contropiede e segnano l'insperato gol con Bruns che chiude la partita e regala la vittoria ai suoi.

