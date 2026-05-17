L’under 19 si complica la vita a Caserta 

Si complica il cammino del Quartu Under 19 nei quarti di finale playoff del campionato nazionale. Nella gara d’andata, disputata davanti al pubblico di casa, i rossoblù vengono superati 4-1 dalla Casertana, al termine di una sfida combattuta e intensa.

A partire meglio è proprio il Quartu, bravo a sbloccare il risultato con Melis e a mettere in difficoltà gli avversari nella prima parte di gara. La Casertana, però, reagisce con carattere e riesce prima a trovare il pareggio, poi a prendere il controllo del match fino al definitivo 4-1.

Nonostante il passivo pesante, i ragazzi quartesi hanno lottato su ogni pallone, cercando di restare in partita fino alla fine contro un avversario cinico e concreto. Il discorso qualificazione resta comunque aperto: domenica prossima è in programma il ritorno e il Quartu proverà a giocarsi tutte le proprie possibilità per ribaltare il risultato, come già accaduto nel turno precedente contro l’Ardea.

Alla vigilia della sfida, il presidente Fabrizio Righetto aveva sottolineato l’importanza del percorso dell’Under 19: «Ha un valore che va oltre il risultato, perché dimostra quanto sia centrato il lavoro dei tecnici del nostro settore giovanile». Parole che confermano la volontà del club di costruire un progetto solido con il vivaio al centro dell’attività.

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