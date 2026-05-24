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25 maggio 2026 alle 01:16

L’under 19 fuori a testa alta 

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Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Under 19 del Quartu nei playoff scudetto nazionali. Dopo la sconfitta per 4-1 nella gara d’andata i rossoblù sfiorano l’impresa nel match di ritorno contro la Casertana imponendosi con uno spettacolare 6-5 che però non basta per conquistare la semifinale.

È stata una sfida intensa e ricca di emozioni, giocata ad altissimi ritmi da entrambe le formazioni. Il Quartu ha affrontato la partita con grande coraggio cercando fin dalle prime battute di riaprire il discorso qualificazione e riuscendo più volte a mettere in difficoltà la Casertana. Grande protagonista della serata è stato Mascia, autore di una tripletta, mentre Corona ha firmato una doppietta e Nastasi ha completato il tabellino dei marcatori rossoblù.

Nonostante l’eliminazione resta la prestazione di una squadra che non ha mai smesso di credere nella rimonta, lottando su ogni pallone fino alla sirena finale contro una delle formazioni più forti del panorama nazionale.Alla vigilia della doppia sfida il presidente Fabrizio Righetto aveva sottolineato l’importanza del percorso compiuto dall’Under 19, spiegando come il raggiungimento dei playoff nazionali rappresentasse «un risultato che va oltre il campo» e la conferma della crescita del settore giovanile rossoblù.

Per la formazione di coach Tidu si chiude una stagione positiva, culminata con il raggiungimento dei quarti di finale playoff nazionale.

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