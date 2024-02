L’Under 19 della Cos compete per lo scudetto 

La Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra chiude al primo posto il campionato regionale Under 19 riservato alle società di Serie D e accede alla fase nazionale per l’assegnazione dello scudetto dilettanti.

La vittoria

Nell’ultima giornata la squadra allenata da Fabio Tangianu ha sconfitto (2-1) il Budoni assicurandosi la prima posizione con dodici punti (quattro vittorie e due sconfitte) davanti all’Atletico Uri (10 punti). La Cos sta partecipando anche al torneo regionale (girone D), in questo caso fuori classifica, e i numeri sono impressionati: diciotto successi in altrettante partite, 133 reti fatte e 22 subite. Una media gol di quasi 7,5 a gara. Un grande successo alla prima partecipazione in questo torneo, che dimostra la grande attenzione della società verso i giovani. All’inizio del mese tra l’altro c’è stato il passaggio di Marcello Piras al Catanzaro (che gioca in Serie B).

La società

«Sapevamo di avere una squadra forte», dice il segretario Franco Palleschi, «ma non ci aspettavamo di certo questi risultati. Una rivelazione. Sono ragazzi straordinari». In tanti hanno esordito in prima squadra. L’ultimo è stato Leonardo Xaxa, classe 2008, il portiere più giovane ad aver esordito in D.

