l’under 17 perde ma passa ai quarti 

Resta solo l’Under 17. La Rappresentativa degli allievi è l’unica delle quattro sarde a superare la fase a gironi del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in corso in Emilia-Romagna. Sono state eliminate le altre tre isolane, l’Under 19, l’Under 15 e la femminile, sconfitte in entrambe le partite disputate contro Lombardia e Lazio venerdì e ieri. Sabato invece sono state annullate le partite in programma contro la Basilicata per le la celebrazione dei funerali di Papa Francesco.

Superstite

Nonostante la sconfitta contro la Lazio, l’Under 17 di Gianni Melis ha strappato il pass per i quarti di finale. Nella seconda e ultima gara del girone eliminatorio gli Allievi isolani sono stati battuti per 6-2 dopo aver trovato il primo vantaggio con Nastasi. La seconda rete, un autogol avversario a un secondo dalla fine, arriva quando ormai è troppo tardi per cambiare le sorti della partita ma risulta preziosissimo per il passaggio del turno.

La Lazio passa infatti come prima in classifica a punteggio pieno mentre la Sardegna va ai quarti come una delle migliori seconde proprio grazie alla differenza reti. Merito soprattutto della vittoria (l’unica della Sardegna nel torneo) all’esordio contro la Lombardia di venerdì per 8-2 firmata dal poker di Previdelli, dalla tripletta di Corona e dal gol di Nastasi. Il match è in programma martedì: per conoscere l’avversario bisognerà aspettare le ultime partite dei triangolari di questa mattina, che completeranno il quadro della fase a gironi.

Due ko

Termina con due sconfitte in altrettante gare il torneo della rappresentativa Under 15 allenata da Matteo De Agostini. Fatale il ko maturato ieri per 8-1 contro i pari età laziali. L’unico gol isolano è di Piga, che aveva segnato il momentaneo 4-1 su calcio di rigore. Nella prima giornata i Giovanissimi sardi erano stati invece sconfitti per 3-0 dalla rappresentativa lombarda.

Il crollo

Non è bastato il cuore all’Under 19. La Juniores isolana è crollata per 5-2 contro la Lazio e ha salutato il torneo in anticipo nonostante i gol di Calamida ed Ecca. Nella prima gara del girone la squadra di Gian Marco Serra aveva perso 2-0 contro la Lombardia.

Femminile

Anche la rappresentativa femminile saluta l’Emilia-Romagna. La selezione di Marco Tuveri ha perso entrambe le partite della fase a gironi. Dopo il ko di misura per 1-0 contro la Lombardia nell’esordio di venerdì, ieri è arrivata la sconfitta per 5-0 contro la Lazio, che ha condannato la squadra sarda all’eliminazione.

