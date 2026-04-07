Lunamatrona verso una sfida a due  

«Non sarò io il candidato sindaco nel Comune di Lunamatrona e la lista che si formerà non sarà una naturale prosecuzione della precedente». Le parole del sindaco uscente Italo Carrucciu sono una delle poche certezze note a due mesi dal voto nel paese della Marmilla, previsto per il primo fine settimana di giugno. La lista di cui faceva parte si rinnova, probabilmente cambierà nome e verrà sfidata dalla lista “Insieme per Lunamatrona”. Quest’ultima, come dichiarano i promotori, «unisce esperienza e rinnovamento per costruire il futuro di Lunamatrona».

Lista uscente

Prima di lasciare, Carrucciu si augura che «chiunque vinca porti a conclusione i progetti già avviati e quelli da avviare, anche perché ne va del bene della nostra comunità».

Anche la lista uscente è in fase di rinnovamento: «Ci saranno novità per quanto riguarda i candidati consiglieri e non è ancora definito il capolista sindaco», spiega l’attuale vicesindaco Emanuele Murru che sottolinea la volontà di proseguire il lavoro amministrativo: «I progetti avviati saranno portati a termine. Un esempio è il parcheggio di via Bixio o l’illuminazione del campo sportivo erboso. Ci sono anche altre idee, ma è ancora presto per illustrarle nel dettaglio».

Gli sfidanti

«Idee, incontri e lavoro in vista delle elezioni comunali» è invece il motto della seconda lista in campo, “Insieme per Lunamatrona”, composta anche da alcuni attuali consiglieri di opposizione. Anche in questo caso i nomi non sono ancora ufficiali, ma in paese circola con insistenza quello di Carla Melis come candidata sindaca. La diretta interessata non smentisce: «La lista è in fase di definizione». Melis, classe 1963, vanta un’esperienza amministrativa di circa 25 anni: ha iniziato nel 2000 con il sindaco Giovanni Battista Orrù, ricoprendo poi il ruolo di assessora, quindi consigliera di minoranza e successivamente vicesindaca con Alessandro Merici. Oggi è nuovamente in minoranza insieme ai consiglieri Setzu, Serrie e Merici. Il gruppo, spiega, nasce da un percorso costruito nel tempo: «Non è frutto di un accordo dell’ultimo minuto, ma di mesi di confronto e ascolto con il paese. Da questo lavoro sono emerse proposte concrete che confluiranno nel programma». La lista sarà eterogenea: «Ci sono persone con esperienza e giovani con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Questo equilibrio può dare forza al progetto e rendere concreta la sua realizzazione».Tra gli obiettivi, l’attenzione alla qualità della vita e al contrasto allo spopolamento: «Servono azioni concrete, non solo grandi opere ma anche interventi quotidiani. Lunamatrona va valorizzata nelle sue risorse, a partire dal patrimonio archeologico e dal ruolo delle associazioni, che meritano maggiore sostegno. Il nostro è un progetto che nasce dall’ascolto e punta a prendersi cura della comunità ogni giorno» conclude Melis.

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