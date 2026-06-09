Lunamatrona, fa festa Mancosu  A Ussaramanna vince Comina Il quorum premia le liste uniche 

Medio Campidano e Marmilla hanno scelto i loro sindaci: comuni chiamati alle urne tra conferme, avvicendamenti e sfide elettorali che hanno visto cinque amministrazioni confrontarsi con il solo ostacolo del quorum e tre paesi intraprendere una competizione tra due liste.

I duelli

Nei comuni con due candidati, a Lunamatrona è stato eletto sindaco Fabrizio Mancosu luogotenente dell'Arma che succede a Italo Carrucciu, presente nella lista vincente. Mancosu accoglie con soddisfazione il risultato delle urne e parla di una competizione svolta nel segno della «sana dialettica democratica». Il nuovo primo cittadino ringrazia gli elettori per la fiducia e apre alla collaborazione con la minoranza: «In un piccolo centro è fondamentale lavorare insieme e non fare ostruzionismo».

Soddisfatto anche Carrucciu, che vede nella vittoria della lista la possibilità di garantire continuità ai progetti avviati negli ultimi anni. Nessun commento, al momento, dalla candidata sindaca Carla Melis.

A Ussaramanna è invece Enzo Comina il nuovo sindaco. Succede a Marco Sideri, eletto consigliere comunale nella stessa lista. «È una vittoria di tutto il gruppo e il riconoscimento del lavoro svolto in questi undici anni dalle amministrazioni che hanno guidato il paese», commenta Comina.

A Tuili arriva la riconferma del sindaco uscente Andrea Locci, che attribuisce il risultato alla fiducia costruita nel corso del mandato. La sua lista conquista sette seggi, mentre due vanno alla compagine guidata da Daniele Cera, che assicura un'opposizione costruttiva.

Vince il quorum

Nei quattro comuni con una sola lista, la sfida era rappresentata dal raggiungimento del quorum del 40 per cento degli aventi diritto al voto. A Pabillonis il nuovo sindaco è Marco Tuveri, che ha superato il quorum con 1.143 votanti, pari al 54,40% degli elettori. I voti validi sono stati 1.016, pari all'86,60%. «Non era un risultato scontato. La popolazione ha risposto in modo netto e di questo siamo grati. Mettersi al servizio del proprio paese è un atto d'amore e siamo pronti a lavorare da subito per la comunità», dichiara.

A Siddi viene confermato Marco Pisanu, al secondo mandato consecutivo e al quarto complessivo da sindaco. «È una grande soddisfazione vedere una partecipazione così significativa. Ringrazio tutti i cittadini e i componenti della lista Viviamo Siddi. Da subito lavoreremo per portare avanti progetti capaci di incidere sulla crescita e sullo sviluppo della comunità».

Conferme

Terzo mandato consecutivo per Andrea Fenu a Segariu . «L'alta partecipazione conferma la fiducia del paese e rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la squadra. I piccoli comuni continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire servizi e vicinanza ai cittadini», sottolinea il sindaco riconfermato.

Conferma anche a Villanovafranca , dove Matteo Castangia guiderà il paese per il terzo mandato consecutivo nel segno della continuità e dei risultati giunti negli anni precedenti.

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