Lunàdigas, l’indagine si arricchisce con Annòtu 

I temi della genitorialità, a partire dalla decisione di essere o no padre o madre, indagati attraverso cinquanta video testimonianze raccolte in giro per la Sardegna nelle varianti linguistiche parlate dai protagonisti nei territori di appartenenza.

È questo Annòtu (annotazione, archivio in sardo), nato da un’idea di Marilisa Piga e Nicoletta Nesler e pensato come ulteriore arricchimento del progetto Lunàdigas lanciato dalle due autrici nel 2015 con il sito www.lunadigas.com per indagare le motivazioni alla base della scelta di molte donne di non essere madri.

Dopo quell’esperienza, culminata nel 2016 nell’omonimo documentario (i pastori sardi chiamano luàadigas le pecore che non figliano) selezionato in oltre trenta festival internazionali del cinema e premiato come miglior documentario in sei di questi, il passo successivo è stato l’Archivio Vivo di Lunàdigas, il primo archivio di storia orale realizzato con standard catalografici internazionali, sottotitolato in italiano e inglese e accessibile gratuitamente sul sito lunadigas.com.

“Annotu – Ricerca audiovisuale intorno alla genitorialità in lingua sarda” è lo spin off dell’Archivio vivo di Lunàdigas e va ad arricchire il sito di una sezione che vede nella conoscenza e nell’uso della lingua madre un prezioso diritto e un’ulteriore opportunità di disporre di codici, suoni, parole, frasi.