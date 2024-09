Luna spreca un match point 

Barcellona. I capricci del vento, e qualche errore in acqua, hanno rinviato l'approdo di Luna Rossa alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo di selezione che deciderà l'avversaria di Emirates Team New Zealand per l'America's Cup. Sembrava cosa fatta per il team italiano, che si presentava al terzo giorno di semifinale con l’enorme vantaggio di 4-0 sulla rivale American Magic, ma il punto mancante per chiudere la sfida al meglio delle nove regate non è arrivato.

Senza vento

Nella prima sfida in programma ieri pomeriggio, gli statunitensi sono riusciti a ottenere il punto della bandiera, portandosi sul 4-1, poi la seconda è saltata a causa dell'assenza di vento, con la direzione gara che ha deciso, dopo lunga attesa, di rinviare tutto a domani, sempre dalle 14.

Stessa sorte per Ineos Britannia, che ha subito la prima sconfitta per mano di Alinghi e poi non è riuscita a sua volta a gareggiare per ottenere il punto del possibile 5-1. Così in un lunedì che nelle attese generali avrebbe dovuto promuovere alla finale il team italiano e quello d'Oltremanica, si è materializzata una beffa per entrambi i sindacati in vantaggio, anche se le loro chance restano intatte grazie all'ampio divario accumulato tra sabato scorso e due giorni fa.

Sul campo

Le avvisaglie di una giornata quantomeno strana sul campo di regata di Barcellona si sono avute da subito, data la brezza leggera che a stento era percepita dagli anemometri. La prima regata tra Ineos e Alinghi si è infine svolta, ma ai limiti della praticabilità, offrendo alla barca elvetica l'occasione di ottenere la prima vittoria ed evitare il cappotto. Le condizioni sono un po' migliorate quando è stata la volta del confronto tra Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic, l’AC 75 dello Yacht Club New York, anche se il vento di neanche otto nodi non era simmetrico sul campo, rendendo complicata la vita ai potenti AC 75. Partita bene, Luna Rossa ha allungato subito sulla barca americana, ma nella seconda bolina una serie di incroci molto ravvicinati le sono costati due penalità e il sorpasso da parte di American Magic. Il distacco è rimasto minimo e le barche si sono presentate quasi appaiate al seguente cancello di poppa. Luna Rossa ha deciso di girare la stessa boa degli americani ma a causa di un errore è caduta dai foil, lasciando strada ai rivali.

Un incidente di percorso che il team italiano era pronto mettersi alle spalle nella seconda regata di giornata, ma il vento è poi sparito, lasciando tutto in sospeso almeno fino a domani.

Bruni

A fine regata, il timoniere italiano è apparso deluso, ma non troppo. «Non si può vincere sempre, ogni regata è una storia a parte, abbiamo commesso un po’ di errori durante la gara nonostante una bellissima partenza«, ha detto Checco Bruni, «non siamo riusciti a tenere il marcamento stretto, c’è stato un nostro errore alla prima bolina, davvero un peccato perché potevamo chiudere i giochi». In chiusura: «Vediamo il bicchiere mezzo pieno, ci alleniamo e continuiamo a imparare, crediamo in noi e restiamo concentrati».

A terra

La solita grande partecipazione di pubblico, sulla terraferma, dove erano sicuramente pronte le bottiglie di spumante, rigorosamente italiano, per festeggiare un probabile, straordinario cinque a zero insieme al resto del team che non viaggia in mare. Famiglie comprese. La sconfitta prolunga la serie, appuntamento a domani.

