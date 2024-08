Luna Rossa “vede” la finale 

Barcellona. Si chiude oggi a Barcellona la “Preliminary regatta”, ultimo test per le barche che da giovedì inizieranno la Louis Vuitton Cup. Dalle 14 (su 10 Mediaset e Sky Sport Max) l’ultima giornata vedrà gli ultimi tre match race per definire la classifica e i due finalisti di quello che è il terzo evento preliminare, il primo con gli AC74 (Vilanova i la Geltrù e Geddah erano stati disputati sugli AC40).

Con la vittoria sugli inglesi di Ineos Britannia, Luna Rossa è a un soffio dalla finale, per la quale potrebbe anche non servire il successo oggi contro Alinghi. Se Emirates New Zealand (detentrice dell’America’s Cup e a punteggio pieno con 4 successi) dovesse battere American Magic, affronterebbe in finale il team di Patrizio Bertelli.

Ieri lo scafo timonato da Jummy Spithill e Checco Bruni ha sfruttato i due errori dei britannici (accesso anticipato nella zona partenza e sconfinamento dal limite) e le due penalità per prendere il largo in avvio, ma ha sempre controllato la regata. Nei sei lati della prova (accorciati dalla giuria per lo scadere del vento) ha quasi sempre guadagnato e ha chiuso con 46 secondi di vantaggio. American Magic ha invece pagato un guasto e si è ritirata al via contro i francesi di Orient Express.

Così ieri : Ineos Britannia b. Alinghi Red Bull di 33”; Orient Express b. American Magic (rit.); Luna Rossa b. Ineos Bri- tannia di 46”; Em. New Zealand b. Alinghi Red Bull di 1’15”.

Classifica : Emirates New Zealand 4/0, Luna Rossa 3/2, American Magic 2/2, Ineos, Alinghi e Orient Express 1/3.

Oggi (ore 14): Emirates New Zealand- American M; Luna Rossa-Alinghi; Orient Express- Britannia. A seguire la finale.

