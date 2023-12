Luna Rossa “vede” la finale 

Vola ancora Luna Rossa Prada Pirelli: anche ieri tre bellissime prove e il secondo posto in classifica generale riportano l’attenzione sulle performance veliche dei velisti italiani. La penultima giornata dell’America’s Cup Preliminary Regatta Jeddah (in Arabia Saudita) è stata caratterizzata da condizioni meteo ideali ma comunque impegnative, vento teso e mare formato non hanno minimamente creato problemi agli AC40 e ancor meno all’equipaggio tutto italiano di Luna Rossa che ha dimostrato di essere molto pericoloso per i rivali anche in condizioni di vento sostenuto.

Le regate

Magistrale la prova iniziale chiusa davanti a Team New Zealand, che dimostra di essere sempre fortissimo, e ad American Magic che si rifà dopo la batosta del primo giorno. Nelle altre due prove sempre tatticamente perfette un secondo per pochi secondi dietro ai Kiwi e un 4° per la miseria di 1” dagli svizzeri di Alinghi, dopo una prova compromessa in partenza. La penalità però non scoraggia i ragazzi di Luna Rossa che metro dopo metro da ultimi recuperano sino al podio, dimostrando di avere grande conoscenza del mezzo e un ottima gestione della strategia. Nella classifica generale, dopo sei regate di flotta, Team New Zealand guida con 49 punti contro i 38 di Luna Rossa e i 27 di Alinghi. Oggi per il giovane equipaggio italiano ancora due regate di flotta (diretta su Sky sport e canale 20 Mediaset dalle 13.40) e poi - si spera - il match race finale.

Le impressioni

«Abbiamo corso tre prove con vento forte molto belle», dice Marco Gradoni, timoniere diciannovenne, «nella prima siamo riusciti ad andare via subito, eravamo veloci e ci siamo davvero divertiti a stare davanti alla flotta; la seconda è stata ancora più esaltante perché ci siamo ingaggiati con New Zealand in un vero e proprio match race fino all’arrivo. Nell’ultima purtroppo abbiamo fatto un errore in partenza e abbiamo anche avuto dei problemi ai sistemi di comunicazione; mancano ancora due prove alla fine dell’evento e siamo sempre più affamati di vittoria». «Bellissima giornata, ci siamo divertiti moltissimo», aggiunge Vittorio Bissaro un altro (con l’olimpionico Ruggero Tita) degli esordienti. «Torniamo in banchina sempre soddisfatti come gruppo e pronti a imparare cose nuove. Peccato aver lasciato quel punto per strada, ma il morale è alto e siamo pronti per oggi». Per loro il tifo arriva anche da Cagliari, dove intanto proseguono gli allenamenti del resto del team.

RIPRODUZIONE RISERVATA