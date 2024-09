Luna Rossa, un buon inizio 

BARCELLONA. La semifinale, al meglio delle 9 regate, della Louis Vuitton Cup contro American Magic è cominciata più che bene per Luna Rossa. Infatti l'equipaggio dell'imbarcazione italiana 'targata' Prada e Pirelli ha vinto le prime due regate del torneo di selezione che stabilirà l'avversaria di Emirates Team New Zealand per l'America's Cup. Lo ha fatto di un soffio, visto che in entrambi i casi è arrivata sul traguardo con una manciata di secondi sui rivali: 7 nel primo caso e 18 nel secondo. Sempre ieri, primo doppio “match race”, e primo doppio successo, di Ineos Britannia su Alinghi. Le due sfide del via hanno visto Luna Rossa partire male, rimontare a cominciare dal terzo lato (seconda bolina) e poi imporsi sul traguardo di pochi metri.

In rimonta

Nella prima prova a dare il successo allo scafo italiano è stata la sua velocità impressionante, sicuramente superiore a quella della barca americana, che le ha permesso di mettere sotto pressione gli avversari rimontando lo svantaggio iniziale calcolabile in circa trecento metri. Il sorpasso è arrivato alla terza bolina (nel penultimo lato di gara), poi l'imbarcazione italiana è arrivata al gate 5 con 22 secondi di vantaggio e ha contenuto il tentativo di rimonta dell'equipaggio statunitense nella poppa conclusiva.

La seconda manche è stata tiratissima fino al traguardo, e si è svolta in condizioni meteo insidiose e vento (in calo) sui 9-10 nodi. Il Team Prada Pirelli, che ha sorpassato American Magic alla seconda bolina, ha poi avuto la meglio in volata dopo un match race combattuto e incerto che ha visto diversi scambi di posizione tra le due imbarcazioni. «La velocità è un buon segnale, ma abbiamo anche regatato bene e fatto delle cose giuste», il commento di Checco Bruni: li abbiamo portati a prendere delle decisioni difficili. Loro hanno commesso degli errori e noi ne abbiamo approfittato». Sulla velocità delle barche, il timoniere palermitano ha sottolineato che «Luna Rossa non va sicuramente male e peggio degli americani, ma questa era una giornata che si decideva sui salti di vento e l'intensità di vento. Sicuramente adesso non abbiamo più il vantaggio del doppio timoniere (lui e Jimmy Spithill ndr ), una novità che avevamo portato noi e ora non possiamo più essere esclusivi in quello. Ma credo che abbiamo comunque ampi margini di miglioramento». Anche perché per Luna Rossa (così come per Ineos) il percorso nella Louis Vuitton Cup è ancora lunghissimo: «Ora dobbiamo pensare a questa semifinale e guardare solo agli americani. Non lo sapevo neanche che Ineos aveva vinto due regate...». Oggi dalle 14.10 altre due prove per entrambe le semifinali al meglio delle 9.

