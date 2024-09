Luna Rossa, tutto da rifare 

Nulla di fatto nella terza regata della finale della Louis Vuitton Cup, nelle acque di Barcellona, nella battaglia fra il team di Luna Rossa e quello di Ineos Britannia che deciderà - al meglio delle 13 regate - chi sfiderà i Defenders del Team New Zealand per la 37ª America's Cup. Cominciata con due ore di ritardo per la mancanza di vento, è stata annullata per lo stesso motivo, non si è conclusa nel limite massimo di 45 minuti. Esito felice per Luna Rossa che era stata distaccata dai rivali, ancora una volta graffianti in avvio. Si resta sull'1-1, oggi si ricomincia.

Che il mare fermo per il vento fra i 4 e i 6 nodi, insufficiente per regatare, non promettesse nulla di buono è stato chiaro dai continui rinvii della partenza, con un ritardo finale di 2 ore. Con l'equipaggio classico - Bruni e Spithill al timone, Tesei e Moliners trimmer, Rosetti, Voltonini, Liuzzi e Gabbia come cyclors - Luna Rossa è apparsa penalizzata dal vento leggero già alla prima virata, restando dietro Ineos di oltre 50 metri, destinati ad aumentare.

Il distacco

In condizioni avverse, gli inglesi hanno mostrato di riuscire a guadagnare più terreno sugli azzurri allungando la distanza nel primo dei sei lati della regata a 190 metri di vantaggio, divenuto pari a 19 secondi al passaggio del primo gate. Sul lato di poppa, Luna Rossa ha ritrovato l'abbrivio in un campo di vento favorevole, in direzione opposta a quella di Ineos Britannia. riuscendo a recuperare il distacco e a sorpassare gli avversari. Ma gli inglesi sono tornati avanti, prendendo velocità sul terzo lato, chiuso dall'AC75 britannico con 400 metri di vantaggio.

Il crollo

Ma il peggio doveva ancora venire: dopo aver ridotto a 200 metri il distacco, Luna Rossa è caduta dal foil, mentre Ineos ha allungato di nuovo. Ma è stata questione di secondi, prima che anche l'imbarcazione degli inglesi finisse “a picco”. I bolidi di carbonio sembravano due grandi capodogli arenati con le pance nell'acqua. Quando mancavano 15 minuti per finire fuori tempo massimo, Luna Rossa è sembrata annaspare con il vento crollato sui 4-5 nodi, e ha cominciato a sperare nell'annullamento del match race, mentre il team britannico lottava contro il tempo per risalire zavorrato l'ultimo lato del campo di gara. A 5 minuti dal tempo massimo, anche per gli inglesi è stato chiaro che non avrebbero tagliato il traguardo nel “time limit”, la vittoria andata in fumo. Oggi tutti in mare, vento atteso fra gli 8 e i 18 nodi.

