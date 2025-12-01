Luna Rossa, torna lo scafo dell’America’s Cup 

Dopo mesi di uscite in mare con gli AC40 (le barche più piccole), il team di Luna Rossa può iniziare il lavoro sulla barca di Coppa America vera e propria. Lo scafo più grande (AC75) è tornato la scorsa settimana alla base di Cagliari. Come è noto, il protocollo per la 38ª America’s Cup prevede che si usino le stesse barche che hanno regatato lo scorso anno a Barcellona. Chi non ce l’ha può acquistarla (per esempio da American Magic che ha annunciato che non parteciperà all’edizione napoletana del 2027) o costruirla con i progetti del 2024. Luna Rossa ovviamente ce l’ha e con quella dovrà lanciare la sfida ai neozelandesi.

Verso la Coppa

Intanto il tempo passa e, dopo la prima scadenza del 31 ottobre, si avvicina quella del 15 gennaio, data ultima per iscriversi a una competizione sulla quale si addensano mote nubi. Al momento oltre al defender e al “challenger of record” (gli inglesi di Ben Ainsley) non sono state formalizzate altre iscrizioni, anche se Luna Rossa sta continuando nel programma. Gli svizzeri di Alinghi non hanno sciolto le riserve, dei francesi e di una possibile sfida greca non ci sono notizie ufficiali. A Napoli dovrebbero iniziare (tra le proteste locali) i lavori per riqualificare Bagnoli ma il tempo stringe. La Coppa è già un thriller. ( c.a.m. )

