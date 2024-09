Luna Rossa, tocca a te 

«Sappiamo tutti che in Italia la Coppa America è un sogno. Abbiamo inseguito questo sogno per molti anni, anche prima che io nascessi. Ora abbiamo una possibilità e dobbiamo sfruttare questa occasione»: parola di Francesco Bruni, timonerie di Luna Russa, ieri alla vigilia della finale della Louis Vuitton Cup nella quale, da oggi alle 14, l’imbarcazione italiana affronta Ineos Britannia nella serie che decreterà la sfidante di Team New Zealand nella 37/a America’s Cup.

I timonieri

Ben Ainslie e Jimmy Spithill, timonieri rispettivamente degli inglesi e del team Prada Pirelli, hanno parlato nell’auditorium del World Trade Center di Barcellona. Per Spithill la pressione è «un fattore motivante per tutta la squadra. Ci sono più tifosi italiani che in ogni altra competizione velica, quindi cercheremo di sfruttare questo aspetto come un vantaggio competitivo. Sappiamo quanto sarebbe speciale una vittoria». Anche i britannici hanno una forte motivazione: «La Louis Vuitton Cup ha una grande storia nell’America’s Cup e sappiamo tutti che come challenger la prima cosa da fare è portare a casa questo trofeo. È una grande opportunità per entrambi i team. Siamo una nazione marittima molto orgogliosa e tecnicamente l’America’s Cup è iniziata nelle acque britanniche intorno all’Isola di Wight. Poi non l’abbiamo mai più vista e questa è una motivazione per il nostro team», ha sottolineato Ainslie, ex compagno di squadra di Spithill col quale ha vinto l’America’s Cup nel 2013 a bordo di Oracle. «Veniamo da una serie di semifinali molto dure», ha aggiunto Spithill, «Ineos ha fatto un ottimo lavoro e mi aspetto una battaglia. Siamo due squadre molto equilibrate».

L’occasione

Entrambi i team sono ansiosi di avere la loro occasione contro Team New Zealand. «Penso che la pressione sia un privilegio», le parole del timoniere di Luna Rossa, «sentiamo sicuramente molta eccitazione ed energia positiva. Non la sentiamo come un peso ma come un fattore motivante per la squadra. Per quanto riguarda i tifosi, si sentono quando si va a una qualsiasi competizione velica e ci sono più tifosi italiani di chiunque altro, quindi cerchiamo di usarli come un vantaggio competitivo. Fa parte del sogno che molti dei nostri membri del team hanno individualmente, ma anche collettivamente. È per questo che lo facciamo, perché sappiamo quanto sarebbe speciale».

Le gare

La finale della Louis Vuitton Cup si disputa al meglio delle 13 regate, il primo team che totalizza sette vittorie solleva il trofeo e si assicura l’accesso al Challenger contro New Zealand.

