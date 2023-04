Luna Rossa sceglie il profilo basso «Sarebbe stata una bella opportunità»  

«Sarebbe stata una bella opportunità per la città di Cagliari». Dice poco ma dice tutto, Max Sirena, team director di Luna Rossa Prada Pirelli. La delusione per l’addio delle World Series a Cagliari, il rimpianto per una nuova occasione mancata colpiscono anche lui e l’intera squadra, che a Cagliari ha la sua casa dal 2015, prima al Molo Sabaudo e poi alla sede attuale nell’ex Terminal crociere al Molo Ichnusa, dove ha costruito le ultime due campagne di Coppa America. Sirena era stato tra i primi sostenitori di una tappa di World Series nel capoluogo già nel 2020, manifestazione poi saltata per colpa della dilagante pandemia di Covid.

La trattativa

La scorsa estate, quando si è profilata una nuova opportunità di ospitare un evento promozionale in Sardegna, si è schierato in prima linea. C’era anche lui, a fine agosto, al primo incontro tra il collega Grant Dalton, il capo del sindacato detentore del trofeo Team New Zealand e del comitato organizzatore della 37ª edizione del trofeo, e l’Assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa. Una volta avviata la trattativa, è tornato tra gli hangar bianchi, in attesa. L’organizzazione delle regate, eventi promozionali compresi come le World Series, è in capo ad America’s Cup Events. I team non hanno voce in capitolo, si limitano a fissare in agenda date e location. Il nome di Cagliari mancherà anche questa volta. «Abbiamo appreso la notizia dai media, ma non conoscendo i dettagli esatti e le dinamiche sulla questione, non abbiamo molti commenti da fare», aggiunge.

Il campo di regata

Facile immaginare che, come Luna Rossa, anche gli altri sfidanti avrebbero gradito un periodo di confronto nel Golfo degli Angeli, uno dei campi di regata più formativi e divertenti del Mediterraneo, scelto non a caso anche dalle squadre olimpiche azzurra e straniere per la preparazione delle Olimpiadi già a partire da Rio 2016. Giusto ieri, hanno fatto il giro del mondo le immagini di un nuovo test in acqua di Leq12, prototipo costruito interamente a Cagliari, nelle acque tra la Sella del Diavolo e Santa Gilla. Durante l’uscita, avvenuta in condizioni di mare piatto e vento leggero inizialmente da sud, l’equipaggio ha compiuto 122 minuti in volo (su quattro ore di navigazione), venti virate e quattordici strambate. Un bottino che la dice lunga sull’efficacia degli allenamenti che il team italiano intraprende ogni giorno per preparare la nuova sfida ai kiwi.