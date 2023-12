Luna Rossa, resa in finale 

Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Magari non tanto pieno quanto il pozzetto di Luna Rossa dopo lo “splash down” all’ultima boa del match race finale contro Team Emirates New Zealand, costato la vittoria. A Jeddah, la squadra diretta da Max Sirena, coraggioso nello schierare un quartetto “giovane” e meno collaudato (Tita, Gradoni, Bissaro, Molineris), si è arresa soltanto ai detentori della Coppa America, maestri nelle regate “uno contro uno”. C’è sicuramente molto da lavorare ma, rispetto a Villanova, il passo avanti è consistente.

L’ultima giornata

Nelle acque del Mari Rosso, di fronte al moderno porticciolo della città araba, le ultime due regate di flotta della seconda tappa delle America’s Cup World Series sono state di segno opposto per il team grigiorosso con base a Cagliari. Già la prima delle due prove in programma ha definitivamente promosso i due contendenti per la finalissima: Luna Rossa ha dominato sin dalla partenza, portando a casa il terzo successo parziale in tre giorni di rendimento altissimo e costante. Al termine, però, un "problema ai sistemi idraulici” dell’AC40 ha fatto accendere una spia d’allarme. Gli italiani sono partiti prudenti nella seconda, in coda al gruppo e sul lato opposto agli altri cinque, ma si sono rapidamente trovati a lottare con i migliori. Poi qualcosa si è rotto e, all’imbocco del sesto e ultimo lato, la barca è stata fermata per non compromettere la finale.

Il match race

Un duro lavoro tecnico ha messo lo scafo bianco con le insegne del Circolo della Vela Sicilia in grado di partire ma, anche se il via è stato ritardato di 5’, Luna Rossa è arrivata per seconda in zona di partenza. I neozelandesi, con Peter Burling, il mago del match race, hanno vinto la partenza e, nonostante la rapida rimonta di Tita-Gradoni, hanno tenuto pochi secondi di vantaggio sino a quando, nell’ultima manovra prima della “poppa” finale, la barca italiana ha commesso l’errore che ha consegnato il successo ai kiwi.

Soddisfazione

Il secondo posto è da considerare un risultato positivo, «frutto del lavoro corale di tutto il team e ci dà la carica per continuare a migliorarci in vista della prossima Coppa», come dice il team director Max Sirena, apparso molto soddisfatto per il «livello così alto di performance. Faccio i miei complimenti all’equipaggio per il modo in cui hanno condotto le regate. Certamente quando competi lo fai per vincere e non avere raggiunto l’obiettivo lascia un po’ d’amaro in bocca, ma questa “fame” di vittoria ci sarà utile per arrivare ancora più preparati e competitivi ai prossimi eventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA