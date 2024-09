Luna Rossa, obiettivo semifinali 

Una vittoria per spezzare il tabù, una per assicurarsi in anticipo la semifinale della Louis Vuitton Cup. A Barcellona, dopo la giornata di riposo di ieri, torna in acqua Luna Rossa in una giornata che segna l’inizio del secondo Round Robin. Il team di Prada Pirelli ha chiuso il primo con 4-0 nelle sfide con gli sfidanti, cedendo soltanto a Emirates New Zealand per 12” nel primo match race. I neozelandesi hanno perso una regata sinora (ma per rinuncia dopo l’incidente sulla gru) e proseguono il loro allenamento con le barche che dovranno poi sfidare nell’America’s Cup. La giornata si aprirà alle 14 con il match race tra Orient Express e Alinghi, poi proseguirà con quello tra italiani e kiwi. Nel quarto match (dopo American Magic- Ineos) Luna Rossa affronterà i francesi e, con un’eventuale vittoria, si garantirà il passaggio alle semifinali della Louis Vuitton Cup, in programma dal 14 settembre.

Ieri l’AC70 d’argento ha incrociato a Barcellona Kookaburra II, barca australiana oggi di proprietà di Patrizio Bertelli, che prese parte ai trials per l’America’s Cup 1987 e che partecipa al Mondiale dei 12 metri.

