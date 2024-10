Luna Rossa non muore mai 

Barcellona. Serviva un impresa o, meglio, la mano di Poseidone per riprendere il volo nelle acque insidiose di Barcellona. E impresa c'è stata, di quelle che stanno rendendo combattutissima la finale di Louis Vuitton Cup fra il team di Luna Rossa e gli inglesi di Ineos Britannia e che deciderà - al meglio delle 13 regate - lo sfidante dei Defenders di New Zealand nella 37ª America's Cup.

La giornata

Dopo aver perso la prima sfida della giornata per il blocco del foil, che l'ha fatta inabissare di prua e imbarcare acqua, Luna Rossa ha rotto il suo delicatissimo equilibrio e ha assistito impotente (e squalificata) alla vittoria dell'equipaggio di sir Ben Ainslie sul 4-3. Ma il team Prada Pirelli non ha mollato e ha lottato contro il tempo per riparare il Silver Bullet ferito, tornato nel campo di gara incerottato col nastro adesivo per tenere assieme i pannelli di carbonio, per il match race numero 8, che ha riportato in pareggio i conti sul 4-4. Con una vittoria epica. Nella prima regata della giornata, ad alta tensione, in appena3’ è successo di tutto. Con il vento vicino al limite massimo di 21 nodi, dopo una buona partenza, Luna Rossa ha guadagnato un pugno di secondi nel primo lato di bolina, ma subito dopo il primo gate, passato assieme a Ineos, la catastrofe: la rottura del braccio di destra del foil l'ha fatta inchiodare in acqua, con la prua inabissata per un paio di secondi. Ancora un guasto tecnico, dopo il problema alla randa di domenica, che ha mostrato la fragilità del gigante di carbonio. Nonostante il danno anche alla copertura aerodinamica della barca e 45 minuti alla partenza della seconda sfida del giorno, per ripararlo, il team degli azzurri non si è perso d'animo. Luna Rossa è arrivata puntuale alla partenza per il match del riscatto, con vento teso a venti nodi, ha sfruttato bene un errore del Britannia (uscito dai boundary e penalizzato) e ha condotto in testa l'intera regata vincendo con 16” di vantaggio. Ora la situazione è in perfetto equilibrio 4-4.

Il sollievo

«È stato veramente un grande lavoro da parte di tutti. Quando questi imprevisti contro di noi continuano ad arrivare e riusciamo a risolverli significa che hai una squadra di campioni», ha detto Jimmy Spithill. «Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duro, è importante la forza di squadra nei momenti di grande pressione. Ora guardiamo alla prossima», ha aggiunto il fuoriclasse australiano, due volte vincitore dell’America's Cup con Oracle. Le due prossime sfide cruciali, oggi alle 14, quando Luna Rossa avrà terminato le riparazioni.

