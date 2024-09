Luna Rossa, ne manca una 

Tre regate per chiudere i Round Robin della Loius Vuitton Cup a Barcellona, una (contro Alinghi) per blindare il primo posto per Luna Rossa. La prima fase della sfida per l’accesso all’America’s Cup si chiude oggi e Luna Rossa ci arriva in testa alla classifica da sola o (considerando anche il Defender che partecipa alle regate degli sfidanti) a pari merito con Emirates New Zealand. Sette vittorie, una sconfitta (oppure 8-2), il bottino del team di Patrizio Bertelli, che ieri ha vissuto una giornata in chiaroscuro.

Sorriso a metà

L'imbarcazione italiana aveva iniziato nel migliore dei modi il day-7, battendo American Magic nella prima regata. Una sfida avvincente e serrata nella prima metà, poi Luna Rossa è riuscita a fare la differenza dal secondo lato di poppa in poi, con manovre sempre perfette, imponendosi per 22”. «Siamo molto contenti di questa regata», la soddisfazione del timoniere Checcco Bruni. «Non era semplice e non era scontata. La barca ha avuto ottime performance, noi abbiamo fatto le giuste scelte tattiche e strategiche e, in generale, il team è stato molto bravo. Complimenti anche ai ciclisti perché è stato un match molto faticoso per loro». Il team italiano è poi tornato in acqua nella quinta regata, contro Ineos Britannia, con la prospettiva di vincere e rendere aritmetico il primato in classifica nel Round Robin. Invece è arrivato il primo ko. Luna Rossa ha pagando un errore in partenza e non è più riuscita a recuperare, perdendo per 25”. Oggi ultime tre regate dalle 14: Ineos contro Orient Express destinata all’eliminazione, poi Luna Rossa contro Alinghi e l’inutile New Zealand contro American Magic, che chiuderà terza.

