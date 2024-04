Luna Rossa, missile d’argento per la Coppa 

Sono le 13.04 quando la voce squillante di Guido Meda (il telecronista Sky della Mo- toGp ma anche dell’America’s Cup) richiama l’attenzione di «oltre 700 persone» accorse sul Molo Ichnusa, rigorosamente vestite “casual chic”, come raccomanda l’invito del team di Luna Rossa Prada Pirelli. Le 13.22 quando, dalla pedana issata accanto la prua del nuovo AC75, sospeso in aria e oscurato da un drappo nero, la voce della madrina Miuccia Prada, avvolta in una giacca rosso corallo, annuncia: «Io ti battezzo Luna Rossa».

La decima

Il drappo cade in un uragano di decine di trombe (incautamente) distribuite tra i presenti e un missile d’argento appare in tutta la sua mastodontica bellezza idro, pardòn , aerodinamica. I foil sui quali volerà e il timone che guiderà sono ancora quelli gialloneri della Coppa America persa a Auckland, lo scafo è nuovo di zecca. I componenti sono destinati a essere aggiornati da qui al 31 agosto, giorno della prima regata tra gli sfidanti a Barcellona, ma per avere dati comparabili rispetto alla vecchia barca è necessario utilizzare qualcosa di conosciuto. Sarà la decima Luna Rossa (e sarà unica perché il nuovo regolamento ne ammette solo una) perciò sarà bene che sia fatta a modo. Su questo il team director Max Sirena scommette: «Abbiamo visto che è simile a quella che ha svelato New Zealand, ma entrambe sono molto diverse da quelle precedenti. Abbiamo fatto un gran lavoro su ogni dettaglio, cambiando del tutto l’approccio».

Il colore

Si torna all’argento, ma non è solo una scelta estetica, come suggerisce Davide Cannata, che stavolta non farà parte del sailing team: «Mi brucia moltissimo, ma è niente in confronto all’orgoglio di aver fatto con le mie mani parte di quel “mostro” là», dice indicando lo scafo che lentamente viene appoggiato in mare per il “primo bacio” (copyright Guido Meda). Tornando al colore, l’argento riflette i raggi del sole e ciò che sta dentro si scalda meno. Vien da pensare all’incidente di Gedda, quando Luna Rossa ha perso la finale per un problema generato dal surriscaldamento dell’olio in sistemi che sono simili a quelli della Formula 1.

La forma

A Barcellona il mare ha spesso onda formata, lunga, con vento leggero da direzione opposta. Per questo la prua sembra un coltello, per fendere l’acqua, con una superficie esposta al vento che è ridotta di 10 metri cubi rispetto a Auckland. «Sì, è bella, è la più bella Luna che ho visto», dice Sirena, «e di solito le barche quando sono belle sono anche veloci». Sorridono soddisfatte le circa venti persone, capitanate dal titolare Marcello, arrivate dai cantieri Persico, in val Seriana (Bergamo) che hanno realizzato lo scafo con due stampi di carbonio.

L’equipaggio

L’equipaggio scende a 8 elementi, confermando i due timonieri, scelta molto discussa tre anni fa ma che ora tutti stanno adottando. Poi ci sono i cyclor , creature misteriose metà cyclist e metà sailor (cioè velisti), capaci di scaricare sui grinder una potenza di 500 watt (si spera) per l’intera regata. Si possono incontrare ogni mattina in allenamento sulla provinciale per Villasimius e ci danno dentro di brutto per garantire alla barca l’energia necessaria per manovre rapide e precise. Al punto da sbalordire perfino Fabio Aru, che assiste al varo accanto a Daniele Bennati: «Tu dove hai vinto?». Laggiù dice l’ex velocista e attuale ct azzurro di ciclismo, che trionfò al Giro di Sardegna ‘09, indicando via Roma. Il battesimo è avvenuto. Luna Rossa è nata, martedì sarà in acqua per il bow-test (trainata), giovedì spiegherà le vele. Cagliari è pronta a portarle fortuna.

