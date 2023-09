Luna Rossa, luci e ombre: «Lo sapevamo» 

Vilanova i la Geltru, con la tre giorni dedicata alle America’s Cup World Series, ha emanato i primi verdetti, con conferme, sorprese e delusioni. Prima di affrontare il tema Luna Rossa, ecco le conferme: senza dubbio American Magic e New Zealand, che erano alla vigilia i due team favoriti e hanno rispettato i pronostici. I francesi di Orient Express, ultimi arrivati in Coppa, sono terzi e sono la sorpresa. Ineos Britannia di Ben Ainslie, quasi sempre inesorabilmente ultima, è la delusione. E Luna Rossa?

Il bilancio

Bicchiere mezzo vuoto per il team capitanato da Max Sirena dopo questo primo test agonistico. Le condizioni meteo, troppo border line, non permettono di fare un’analisi precisa di quanto capitato in Spagna, ma sicuramente non abbiamo visto le “partenze killer” a cui i due timonieri, Bruni e Spithill, ci avevano abituato in passato. Però, dopo le partenze non brillantissime, si è vista una barca che scalpitava, pronta a mangiarsi gli avversari alla prima occasione utile: un bel segnala che mostra quanto gli italiani sappiano condurre e manovrare il mezzo in un campo di regata. Checco Bruni, che condivide il timone con Jimmy Spithill, parla di bilancio non eccezionale: «Sapevamo che sarebbe stato difficile, avendo passato meno tempo sulla barca rispetto ad altri team. Non è un caso che americani e neozelandesi siano avanti, essendo stati quelli che più di tutti hanno navigato sugli AC40. Le condizioni meteo sono poi state particolarmente difficili con la prima giornata annullata e la seconda con due prove corse con il limite minimo del vento. Le prime due regate di domenica sono andate discretamente, con un bel vento, mentre nella terza abbiamo avuto diversi problemi tra cui una radio, che usiamo per comunicare tra l’equipaggio, che non ha funzionato».

Max Sirena ha impostato questa campagna di Coppa America dando priorità alla sperimentazione con LEQ12, il prototipo su cui, nelle uscite nel Golfo degli Angeli, si provano tutte le soluzioni tecniche che si utilizzeranno sull’AC75, la barca che si userà per la Coppa vera e propria. Appuntamento al prossimo test.

