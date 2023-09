Luna Rossa in acqua, novità Bruni-Gradoni 

A Barcellona due giorni dì “practice race” per Luna Rossa e gli altri 5 team iscritti alla 37ª edizione della Coppa America. Due giornate che sono servite anche per testare la macchina organizzativa, in vista del primo appuntamento ufficiale delle America’s Cup World Series in programma, sempre in Spagna, a Vilanova I La Geltrú dal 14 al 17 settembre. Dopo le “media race” di qualche settimana fa, ancora regate di prova che hanno visto in mare, questa volta, anche gli svizzeri di Alinghi e i francesi di Orient Express, assenti nel primo confronto. Le tre gare del primo giorno, e le quattro del secondo, sono state utilizzate dalle squadre per studiare meglio gli avversari.

Dopo questi ulteriori due giorni di competizioni, si possono già azzardare dei timidi bilanci. Dai report dei recon, le “spie ufficiali” dell’organizzazione, emerge l’ottimo stato di forma di Emirates New Zealand che, ancora una volta, sembra essere il team da battere. Luna Rossa, che ha sfoggiato alla ruota l’inedita coppia Checco Bruni-Marco Gradoni, ha impressionato per la buona velocità e l’ottima gestione del mezzo in manovra.

Maxi Yacht

Intanto a Porto Cervo i Maxi Yacht si preparano per l’inizio della Rolex Cup, fissato per domani. Tanta attesa per Flying Nikka, l’innovativa imbarcazione che utilizza i foil come le barche di Coppa America.