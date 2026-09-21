Luna Rossa, fatti i due equipaggi 

A due giorni dalla prima giornata dell’America’s Cup Preliminary Regatta di Napoli (secondo appuntamento ufficiale dopo quello disputato a maggio a Cagliari), sale la tensione tra i team che saranno di più rispetto a Cagliari. Se il defender Emirates Team New Zealand, il challenger of record, GB1, e il team “padrone di casa”, cioè Luna Rossa, confermano le due barche, con un AC40 unico regateranno i francesi di La Roche-Posay, gli svizzeri di Tudor Alinghi e, novità rispetto alle regate sarde, Team Australia e American Racing Challenger Team Usa.

Gli equipaggi italiani

Ieri Luna Rossa ha comunicato i due quartetti titolari. A bordo della barca Senior (Luna Rossa 1), timonieri saranno Peter Burling e Marco Gradoni, con Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini trimmer; sulla barca Women&Youth (Luna Rossa 2), timoneranno Margherita Porro e l’esordiente Massimiliano Antoniazzi, con l’altra debuttante Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi alle manovre.

Il programma

Giovedì a Napoli, secondo una tradizione inaugurata con successo a Cagliari, ci sarà la cerimonia inaugurale con presentazione dei team e uno show a partire dalle 18.30. In precedenza, alle 14, ci saranno le regate di prova. Venerdì e sabato saranno le giornate delle regate di flotta (3 al giorno) per i dieci AC40, mentre domenica (sempre dalle 14) ci saranno due regate per definire la classifica e i due equipaggi protagonisti del match race di finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA