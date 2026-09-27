Luna rossa fa il bis a napoli 

NAPOLI. Saranno anche regate preliminari, senza alcuna influenza sulla Coppa America che si disputerà l’anno prossimo, ma quando si compete, vincere non fa mai male. La pensa anche Luna Rossa che, dopo essersi aggiudicata le due regate di flotta (e fanno quattro su otto, con due secondi posti e un terzo) vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand. Il team italiano ha conquistato così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, così come era già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio, scatenando un entusiasmo addirittura superiore.

Il match race

L'AC40 tricolore ha battuto ancora i kiwi dopo una gara condotta senza sbavature. Luna Rossa ha azzeccato la partenza, riuscendo a prendere subito un margine di vantaggio e conservandolo fino al traguardo finale, con una costante marcatura dei rivali che le hanno tentato tutte per cercare di rimontare. Alla fine, 17” hanno separato l'equipaggio neozelandese da quello italiano, accolto da un applauso prolungato da parte delle decine di migliaia di spettatori assiepate sul Lungomare Caracciolo. Peter Burling e Marco Gradoni al timone, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini come trimmer hanno composto il team (nuovo per tre quarti rispetto a maggio) che ha dominato in lungo e in largo questa Preliminary Regatta della 38ª America's Cup, con 71 punti conquistati sugli 80 disponibili nelle regate di flotta e il match race finale in cui il successo non è sembrato essere mai davvero in discussione. Il Defender neozelandese a più riprese ha provato a insidiare Luna Rossa, ma nell'ultima parte di gara il gap si è addirittura allargato. Per i kiwi, la consolazione di giornata è stata rappresentata dal risultato del team B che ha vinto la categoria Youth & Women beffando proprio la seconda barca italiana (hanno chiuso entrambe a 44 punti, ma valeva il piazzamento nell'ultima regata di flotta).

Il pubblico

Al successo sportivo si aggiunge quello organizzativo per Napoli, che attendeva questo assaggio di Coppa America. Ieri hanno raggiunto quota 100mila gli accessi al Race Village sul Lungomare Caracciolo nell'ultima giornata. Superata ampiamente la quota di sabato, quando agli ingressi si erano presentate quasi 90mila persone: poi, come era già successo a Cagliari, l’apice si è raggiunto durante la festa per la premiazione di Luna Rossa, con il team applauditissimo sul palco. La serata si è conclusa con il concerto dei The Kolors. Ma la musica migliore l’aveva suonata in mare il team di Max Sirena.

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