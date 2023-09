Luna Rossa è pronta 

È arrivato il momento della competizione per i sei team iscritti alla trentasettesima edizione della Coppa America, che si terrà nell’autunno 2024 a Barcellona. I primi scontri, le regate delle AC World Series, si terranno nel prossimo weekend a Vilanova i la Geltru, località a pochi chilometri a sud della città catalana. Si utilizzeranno gli AC40, una versione più piccola degli scafi AC75 che saranno impiegati nelle regate tra gli sfidanti e nella Coppa.

La competizione

Le ACWS avranno il seguente format: due giorni di regate di flotta e l’ultimo giorno gli scontri di match race tra le due barche che avranno ottenuto il punteggio migliore. Questo primo evento legato alla Coppa America arriva dopo un mese di gare di prova, utilizzate dalle squadre partecipanti per iniziare a studiare gli avversari e fare le ultime rifiniture sulla preparazione dei mezzi. Nessuna classifica ufficiale è stata stilata ma online si trovano quelle fatte dagli appassionati, dalle quali emerge l’ottimo stato di forma dei neozelandesi e gli impressionanti spunti degli americani. Luna Rossa, numeri alla mano, risulterebbe al secondo posto, grazie a un’ottima regolarità nei piazzamenti. Insomma, si ripartirebbe dalla classifica dell’ultima America’s Cup: nel 2021 i neozelandesi avevano conquistato la famosa “coppa delle cento ghinee”, in finale su Luna Rossa.

L’equipaggio

Nel corso delle “practice race”, si sono alternati al timone della barca italiana Checco Bruni e Jimmy Spithill che, in qualche occasione, è stato sostituito dal giovanissimo talento Marco Gradoni. Nel frattempo Max Sirena, lo skipper, ha annunciato la formazione del sailing team per Vilanova: Checco Bruni, Jimmy Spithill, Marco Gradoni e Ruggero Tita (fresco vincitore del campionato del mondo Nacra17) sono i timonieri; Andrea Tesei, Umberto Molineris e Vittorio Bissaro sono i trimmer e flight controller, la nuova figura sempre più presente nella vela moderna, adibita alla gestione dei foil. Le prestazioni del team Prada fanno ben sperare, soprattutto se si considera che l’equipaggio italiano ha navigato pochissimo con l’AC40 rispetto agli altri team, concentrandosi, in questi due anni, principalmente sullo sviluppo e sulla ricerca progettuale in funzione delle regate con l’AC75. Giovedì preliminari e test in acqua, da venerdì a domenica le regate in diretta sul canale 20 del digitale terrestre, su Mediaset Infinity e su Sky Sport.

