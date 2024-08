Luna Rossa è più Magic 

barcellona. Dopo il blackout di giovedì, il team di Luna Rossa si è imposto nel match race con American Magic nel secondo giorno delle regate preliminari dell'America's Cup a Barcellona. Partenza fulminante per il team di Francesco Bruni e James Spithll, che ha guadagnato subito 200 metri e 18 secondi sugli americani già nel primo lato di bolina del campo di gara. Un vantaggio progressivamente aumentato - grazie anche alle buone condizioni di vento, a 11,2 nodi, che hanno permesso regate veloci e combattive - fino a marcare 700 metri di distacco sul team statunitense, segnato dall'equipaggio italiano degli 8 titolari in un percorso impeccabile e senza errori chiuso con 40” di vantaggio. Un modo per dimenticare subito il guasto di giovedì contro New Zealand, peraltro già cancellato col successo sui francesi di Orient Express.

Le altre sfide

Nelle regate preliminari di ieri, American Magic si era imposta nettamente (56”) sugli svizzeri di Alinghi in apertura di seconda giornata. Successivamente, i detentori di New Zealand avevano battuto per 52” gli inglesi di Ineos Britannia e quindi beneficiato del ritiro dei francesi (prima del via) nell’ultimo mathc race previsto. In classifica, Team Emirates sale così a 3 vittorie su 3 (due per ritiro), davanti a Luna Rossa e American Magic con 2/3, Alinghi con 1/2, Ineos con 0/2 e Orient Express con 0/3. Oggi dalle 14 sono previste queste sfide: Ineos-Alinghi, American magic-Orient Express, Luna Rossa-Ineos e New Zealand-Alinghi. Domani ultimi match race (Luna Rossa-Alinghi) e finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA