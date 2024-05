Luna Rossa è partita: «Arrivederci Cagliari» 

«Ciao Cagliari, il nostro traguardo è tornare con un risultato importante». È il saluto dai social di Max Sirena, team manager e skipper di Luna Rossa, alla sua città adottiva, quartier generale della squadra che si prepara all'America's Cup 2024. Il nuovo gioiello, la “pallottola d'argento” come è stata ribattezzata, è stato trasferito a Barcellona. La barca è già arrivata, ma il trasloco, a scaglioni, è ancora in fase di completamento. In Spagna l'Ac75 sta testando il campo di regata della 37ª Coppa America di vela in programma tra settembre e ottobre prossimi. Per la prima parte di sessioni Sirena è soddisfatto: «Abbiamo navigato con tutti i tipi di meteo», spiega lo skipper, «dal mare piatto all'onda formata, per simulare un po' le condizioni di Barcellona e direi che i primi feedback sono molto positivi». Il patron Patrizio Bertelli lo ha ribadito in occasione del varo della nuova barca: in caso di vittoria la prossima America's Cup si disputerà proprio a Cagliari.

