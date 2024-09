Luna rossa e Ineos di nuovo in acqua 

Barcellona. Dopo le prime due regate di giovedì, oggi si replica. Luna Rossa e Ineos Britannia tornano in acqua a Barcellona per proseguire la finale di Luis Vuitton cup che decreterà la sfidante di New Zealand nella 37/a America’s Cup. Si decide al meglio delle 13 regate, vince chi arriva per primo a 7. La sfida è molto equilibrata e in casa Prada si analizza ogni dettaglio e, come ha sottolineato il co-timoniere Jimmy Spithill, bisognerà stare attenti a ogni minimo errore. L’australiano ha un lungo legame con l’America’s Cup e un numero non indifferente di record legati a questo evento: dopo essere stato nel 1997 il più giovane timoniere di Coppa America a bordo di Young Australia, ha vinto il trofeo per due volte consecutive (2010 e 2013) e vanta, con Dennis Conner, il record di vittorie nei match di America’s Cup (17). È l’anima anglosassone del cuore latino di Luna Rossa, team col quale corre per la terza volta dopo il 2007 e il 2021. «Considerando la tipologia di barche con cui navighiamo oggi, un errore può avere conseguenze serie quindi sto molto attento a non farne», ha detto, «ma in passato eccome se ne ho fatti. La chiave della riscossa è sempre la forza del team, che non si è mai arreso».

Il via alla prima regata è per le 14, sempre che vi siano le adatte condizioni di vento. Si replica subito dopo, poi domani altre due gare.

