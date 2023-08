Luna Rossa e il surf, che show  

Prada Luna Rossa e il surfista greco Nikolas Plytas hanno regalato sulle acque del golfo di Cagliari un’altra adrenalinica avventura di wakeboarding estremo, con una tavola progettata e costruita su misura per lui da Luna Rossa Prada Pirelli. Nikolas, campione di sport acquatici con due milioni e mezzo di follower su TikTok, ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile tecnica al traino del prototipo Luna Rossa nello specchio di mare antistante la base del challenger italiano alla 37^ America’s Cup. Per la prima volta, l’atleta si è “sistemato” sulla scia della barca di Prada concentrandosi sull'alta velocità e sulla tenuta soprattutto durante le manovre dell’imbarcazione, cercando di sfruttare la forza centrifuga per ottenere ancora più velocità.

Un’ora e mezza di grande spettacolo, esperienza che lo stesso Nikolas ha definito «potente». L’atleta ha preparato questo progetto meticolosamente per assicurarsi che tutto fosse perfetto: prima di effettuare la sessione di wakeboarding al traino del prototipo, infatti, è voluto salire e navigare a bordo del LEQ12 per capire come funzionava la barca – «una sensazione incredibile», ha detto – e per avere un’idea chiara di come e dove si sarebbe dovuto posizionare con la tavola; poi ha fatto una prova di traino con la barca appoggio per valutare le velocità di media. Il giovane greco si è dovuto confrontare con condizioni meteo differenti, che sono passate da poco vento e mare piatto a brezza formata e onda, situazione che ha reso la sfida molto complessa soprattutto durante le “curve”, quando la tavola uscendo dalla scia, ha raggiunto velocità impressionanti.

