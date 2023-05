Luna Rossa è già in mare 

Tradizione e futuro, tutte insieme in poco più di dodici metri. L’Ac40 di Luna Rossa Prada Pirelli, consegnato alcune settimane fa e allestito i giorni scorsi all’interno della base in porto, ha compiuto i primi bordi nel mare cagliaritano. Le vele sono le stesse lame nere che, issate sul prototipo Leq12, hanno tagliato l’orizzonte del Poetto per tutto l’inverno, frutto della tecnologia sviluppata al Molo Ichnusa.

Ma è stato lo scafo, ad attirare di più l’attenzione dei curiosi sulla passeggiata di Su Siccu e dei nostalgici. La livrea, bianca con la banda rossa, ricorda Ita45, la barca con cui l’armatore toscano Patrizio Bertelli e il progetto Luna Rossa si presentarono al mondo nel 2000, con la loro prima sfida di Coppa America.

Con l’arrivo e il varo dell’Ac40, Luna Rossa si mette al passo con gli altri sfidanti che - fatta eccezione per il team francese Orient Express, ancora in attesa della consegna - hanno già ricevuto e testato il loro monotipo. Ogni sindacato ne riceverà due, che saranno impiegati nelle regate preliminari World Series e nella prima edizione della Youth & Women America’s Cup, i trofei giovanile e femminile in palio a Barcellona 2024, prima del match finale fra il campione degli sfidanti e il detentore New Zealand.

Un anno e mezzo, quindi, per entrare in sintonia con un piccolo proiettile, che replica in scala ridotta l’Ac75 riservato ai trofei principali. Portato da un equipaggio di quattro persone, è alimentato da batterie che sostituiscono l’energia generata dai grinder. Con vento leggero, raggiunge i 26 nodi di velocità, che diventano 39 con un vento superiore ai 20 nodi.