Luna Rossa doma anche le bizze del vento 

NAPOLI. Il vento si fa attendere nel Golfo di Napoli ma a tempo quasi scaduto il grecale da nord-est arriva e regala a Luna Rossa una prima giornata da incorniciare nella seconda regata preliminare di America's Cup.

L'equipaggio senior italiano chiude alle spalle di American Racing Challenger nella fleet race 1, poi domina la seconda prova piegando la resistenza degli svizzeri di Alinghi e issandosi al comando della classifica generale provvisoria con 19 punti sui 20. Il feeling tra l'AC40 tricolore e le acque partenopee, emerso ieri nelle prove, trova conferma in un pomeriggio che sembrava stregato: due ore e mezza di attesa alla ricerca delle condizioni ideali, come due sono anche le regate iniziate ma subito neutralizzate perché le barche non avevano la spinta giusta. Il problema era la differenza dell'intensità di vento tra i due lati del campo di regata: in partenza la velocità si aggirava intorno ai dieci nodi, che poi scendeva a quattro nodi nella parte bassa con le barche che giungevano alla boa di bolina e cadevano dal foil. Solo alle 16,40 si può partire (lo start era previsto alle 14), ma a quel punto è impensabile completare tutte e tre le regate, bisogna accontentarsi di due prove. E la prima si apre subito con una sorpresa: sul Lungomare Caracciolo tutti cercano con lo sguardo Luna Rossa o i campioni in carica dell'America's Cup di Emirates Team New Zealand, ma a prendersi la scena sono gli statunitensi di Arc Team Usa. Prestazione perfetta per gli americani che prendono le redini fin dall’avvio. Luna Rossa senior è seconda, quarto invece l'equipaggio Youth e Women, in mezzo gli inglesi di GB2. Parte in sordina invece New Zealand che non va oltre il quinto e il settimo posto. Pochi minuti e si riparte, ma questa volta l'equipaggio principale di Luna Rossa non dà scampo. I timonieri Peter Burling e Marco Gradoni disegnano le traiettorie, alle vele ci pensano i trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, e per l'Italia arriva la prima gioia. Buon secondo posto per gli svizzeri di Alinghi che riscattano l'ultima piazza nella precedente prova e si mettono davanti alle due barche neozelandesi. Quinta Luna Rossa Youth e Women, mentre i francesi di La Roche-Posay cadono in acqua dopo una manovra azzardata. American Racing Team è solo settima e scivola al secondo posto in classifica generale con 14 punti, gli stessi della barca principale di Emirates Team New Zealand. Oggi si riparte alle 14 con altre 3 regate di flotta. Domani le ultime 2 prima del match race finale tra le prime due in classifica.

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