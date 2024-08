Luna Rossa, dicci chi sei 

Barcellona. Ieri le Practice race, da oggi cominciano i match race preliminari: è tutto pronto al porto olimpico di Barcellona, per l'inizio della 37ª America's Cup di vela, che oggi ha in programma le regate che precedono la Louis Vuitton Cup (dal 29 agosto all'8 settembre), dal quale uscirà il finalista che sfiderà il team New Zealand, l'attuale difensore nella gran finale. Ieri Luna Rossa ha schierato un equipaggio con Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone e Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Per quanto riguarda i cyclor, Enrico Voltolini ed Emanuele Liuzzi hanno disputato entrambe le regate, mentre Paolo Simion e Cesare Gabbia si sono alternati con Luca Kirwan e Mattia Camboni.

Primi match race

Il primo avversario, nella seconda regata di oggi (la prima è tra gli svizzeri di Alinghi e i francesi di Orient Express alle 14.15), sarà proprio la barca che detiene la Coppa America, quella del team Emirates New Zealand. Poi, dopo Ineos-American Magic, per il team Prada Pirelli ci sarà secondo impegno contro i francesi. Domani il team diretto da Max Sirena si confronterà con gli americani nell’unico match race, sabato la sfida con Ineos e domenica quella con Alinghi. A fine giornata, le prime due classificate si giocheranno il successo. «Le Practice Race si concludono in modo molto soddisfacente per Luna Rossa Prada Pirelli», dice Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli. «Siamo contenti sia delle performance dell’AC75, sia di come l’equipaggio ha condotto l’imbarcazione nelle due regate di prova. È stata una giornata importante che ci ha dato diversi spunti per arrivare il più preparati possibile ai match race».

Giovani e donne

La competizione principale sarà preceduta dalle due novità di questa edizione, entrambe riservate agli Ac40. Una è la Puig Women's America's Cup, la prima regata esclusivamente al femminile negli oltre 170 anni della competizione, che si svolgerà il 5 ottobre a Barcellona. E nella quale ai sei partecipanti ufficiali - Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Italia, Svizzera, Stati Uniti e Francia - si uniranno sei team invitati: Spagna, Paesi Bassi, Canada, Germania, Svezia e Australia. L’altra è la regata giovanile UniCredit Youth America's Cup, in programma l'8 ottobre nel porto olimpico di Barcellona e i cui allenamenti cominceranno il 28 settembre.

Il pubblico

Il rettangolo di gara si trova nello specchio di mare davanti al Port Olìmpic di Barcelloneta e il percorso normale prevede due lati di bolina e due di poppa per ciascun match race (ma ci possono essere varianti). La gran parte delle regate sarà comunque visibile da diversi punti della spiaggia della città di Gaudì e della costa cittadina, come ha segnalato l'amministrazione comunale. Due fan zone saranno installate nella Plaza del Mar e nel Bogadell. L'accesso al Race Village è gratuito fino al massimo della capienza prevista di 9.500 persone, per evitare affollamenti. Diretta tv su 20 Mediaset e Sky Sport Max.

