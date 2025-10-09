Luna Rossa “danza” nelle acque del Golfo con la goletta Palinuro 

Il passato e il futuro della nautica italiana si sono salutate nelle acque della città. Ieri mattina nel Golfo di Cagliari la grande protagonista della Coppa America, Luna Rossa, ha giocato tra le onde con la Nave Palinuro, la goletta della Marina Militale che forma ogni anno decine di Sottufficiali offrendo contemporaneamente il ruolo di “imbarcazione immagine”.

È stato un incontro suggestivo, dove gli AC40 di Luna Rossa durante una giornata di allenamento hanno incrociato la nave scuola della Marina militare Palinuro in navigazione verso il porto di Cagliari

Le futuristiche imbarcazioni del team italiano si sono trovate faccia a faccia con il maestoso veliero a tre alberi, in un saluto in mare.

Un momento di grande impatto visivo, capace di offrire uno spettacolo raro e affascinante che ha celebrato l’eccellenza italiana sul mare.

Oggi pomeriggio sarà l’ultima giornata disponibile per visitare il veliero ormeggiato alla banchina “Garau”. Lo scafo sarà visitabile dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. Domani il veliero ripartirà: è atteso a Viareggio per il 20esimo raduno delle vele Storiche.

