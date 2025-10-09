VaiOnline
L’incontro.
10 ottobre 2025 alle 00:25

Luna Rossa “danza” nelle acque del Golfo con la goletta Palinuro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il passato e il futuro della nautica italiana si sono salutate nelle acque della città. Ieri mattina nel Golfo di Cagliari la grande protagonista della Coppa America, Luna Rossa, ha giocato tra le onde con la Nave Palinuro, la goletta della Marina Militale che forma ogni anno decine di Sottufficiali offrendo contemporaneamente il ruolo di “imbarcazione immagine”.

È stato un incontro suggestivo, dove gli AC40 di Luna Rossa durante una giornata di allenamento hanno incrociato la nave scuola della Marina militare Palinuro in navigazione verso il porto di Cagliari

Le futuristiche imbarcazioni del team italiano si sono trovate faccia a faccia con il maestoso veliero a tre alberi, in un saluto in mare.

Un momento di grande impatto visivo, capace di offrire uno spettacolo raro e affascinante che ha celebrato l’eccellenza italiana sul mare.

Oggi pomeriggio sarà l’ultima giornata disponibile per visitare il veliero ormeggiato alla banchina “Garau”. Lo scafo sarà visitabile dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. Domani il veliero ripartirà: è atteso a Viareggio per il 20esimo raduno delle vele Storiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana