Luna Rossa, che traffico nel mare di Barcellona! 

Proseguono per i consorzi che si preparano alla 37ª Coppa America gli allenamenti sui prototipi Ac40. Lunedì, come documentato dai “guardoni” dell’America’s Cup (le Recon Unit incaricate di effettuare foto e riprese di ciascun team, secondo il nuovo regolamento) a Barcellona si sono incrociati addirittura tre team: New Zealand con l’Ac75, Luna Rossa e Alinghi con gli Ac40 che saranno presto utilizzati per le World Series. Tutti nello stesso momento di fronte alla spiaggia di Barcelloneta.

