Luna rossa, buon test 

Barcellona. Non è arrivato il successo nella “Preliminary regatta” per Luna Rossa ma disicuro la prima sfida tra gli AC75 che saranno protagonisti dell’America’s Cup conferma che il team di Prada Pirelli è competitivo per tutti i traguardi. Nella finale la barca timonata da Jimmy Pithill e Checco Bruni ha perso il duello con Team New Zealand, dopo aver vinto quello con Alinghi Red Bull Racing nell’ultimo match race del round robin. In questo caso, la barca italiana aveva dovuto pagare due penalità in partenza dando via libera agli svizzeri, arrivati ad avere oltre 500 metri di vantaggio. A metà percorso, però, Alinghi ha sbagliato una manovra e, nonostante un’ulteriore penalità, Luna Rossa è riuscita a riportarsi sotto e a vincere il duello.

La finale

Decisive le penalità (tutte a carico di Luna Rossa) anche nella finale: una in fase di pre-partenza e due in piena regata quando il sorpasso sembrava definitivo. Più che positivo in ogni caso il torneo preparatorio dell'equipaggio italiano capace di chiudere con 4 vittorie la fase di round robin con la competizione vera e propria, che scatterà ufficialmente giovedì. Luna Rossa ha lottato fino alla fine contro i favoritissimi detentori di New Zealand (peraltro ieri già battuti da American magic, ma ha devuto cedere la vittoria delle Preliminary Regatta. Penalità immediata per Luna Rossa a causa di una millimetrica “invasione” nel pre-partenza. Scontata la penalità, Luna Rossa si è ritrovata subito indietro di 200 metri e uno svantaggio di 22”. Bruni-Spithill metro dopo metro hanno ridotto il gap a 16” a metà gara e poi a 6” al quarto giro. Ma proprio quando il sorpasso si era concretizzato, è arrivata un'altra penalità per Luna Rossa per essersi avvicinata troppo all'imbarcazione avversaria. Da lì non c'è stata più gara: New Zealand ha chiuso con 34” di vantaggio su una Luna Rossa che ha rallentato nel finale ma che ha comunque chiuso positivamente il breve contest di preparazione alla Louis Vuitton Cup. «Se il pubblico si aspettava lo spettacolo è stato accontentato», ha detto Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa. «Avremmo preferito chiudere con una vittoria su New Zealand, perché era alla nostra portata. Però alla fine di questi giorni, il giudizio complessivo è buono perché abbiamo un mezzo performante che sicuramente ci permetterà di competere al top contro tutti gli avversari». Da giovedì il “torneo degli sfidanti” (per la prima volta aperto al Defender) deciderà chi affronterà New Zealand per la conquista dell'America's Cup.

Risultati round robin : Ame- rican Magic b. Emirates New Zealand di 28”; Luna Rossa b. Alinghi di 46”; Ineos Britannia b. Orient Express di 48”.

Classifica : Emirates New Zealand e Luna Rossa 4/1, A- merican Magic 3/2, Ineos Bri- tannia 273, Orient Express 1/4.

Finale : Emirates New Zealand b. Luna Rossa di 34”.

